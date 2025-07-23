Не раньше весны 2026 года: в Spiegel раскрыли, когда Украина может получить обещанные Трампом системы Patriot

Первая из обещанных США систем ПВО Patriot будет поставлена Украине не раньше, чем через восемь месяцев, то есть не ранее весны 2026 года. Доставка других систем займет еще больше времени.

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Об этом в среду, 23 июля, сообщает немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве Германии. По данным издания, первый из ЗРК Patriot, которые президент Дональд Трамп согласился продать, будет доступна не раньше весны следующего года.

Быстрая поставка оказалась сложной задачей

Только тогда Германия сможет получить на замену батарею, которая в листе ожидания изначально предназначалась для Швейцарии.

Доставка всех последующих систем займет еще больше времени. Начало этому было положено на виртуальном заседании Контактной группы "Рамштайн" 21 июля.

"Быстрая доставка жизненно важного оборудования в Украину оказывается сложной задачей", – пишет журнал.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, заявил, что "это не безнадежно", однако необходимым условием является "готовность стран, у которых Patriot есть, передать их сейчас, чтобы другие могли за них заплатить, и они могли бы попасть в Украину".

Как выяснилось, идея США заключается в том, что союзники в Европе передадут системы из своих военных запасов и получат замену позже, продвигаясь вперед в порядке очередности поставок от американского производителя RTX Corporation..

Министр обороны Писториус сообщил Der Spiegel, что помимо Германии о готовности финансировать поставку систем Patriot на Украину заявили и другие страны, такие как Норвегия, Швеция и Нидерланды.

Однако "решение о том, какая страна может поставить системы Patriot в Украину, пока не принято".

Украине планируют передать до пяти систем Patriot

В общей сложности страны-участники планируют выделить до пяти систем, которые могут быть переданы Украине.

Это "амбициозная задача", продолжил Писториус. Важно, чтобы "страны, передающие системы, могли продолжать выполнять свои требования НАТО и не создавали никаких пробелов в системе безопасности НАТО".

Высокопоставленным военным чиновникам из стран, поддерживающих НАТО, теперь поручено прояснить, как этого можно добиться.

Согласно информации Der Spiegel, встречу проведет не Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич, как первоначально было объявлено, а немецкий генерал Маркус Лаубенталь, начальник штаба НАТО в Монсе (Бельгия).

По данным минобороны Германии, их задача – определить, какая из стран, поддерживающих НАТО, с наибольшей вероятностью передаст системы Patriot и на каких условиях.

Результаты будут представлены министрам.

Писториус заявил журналистам, что "необходимо представить предложение, которое получит поддержку большинства, будет учитывать обязательства перед НАТО и не поставит под угрозу нашу собственную безопасность".

"Интенсивные" переговоры с производителем Patriot

Он также дал понять, что это может потребовать дальнейших уступок со стороны США.

"Мы ожидаем, что НАТО затем снова обратится к США и даст понять производителю систем Patriot, что страны, передающие свои системы, должны получить новые системы в течение нескольких месяцев", – добавил Писториус.

Это обязательство должно быть "незыблемым". Министр добавил, что также "провел интенсивные переговоры с руководством американского производителя на прошлой неделе и призвал к дальнейшему ускорению производства и поставок".

Если после встречи в среду останутся вопросы, возможен еще один телефонный разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Писториус также указал, что важно проводить непрерывные учения с Patriot, "для чего требуется минимальное количество систем".

В противном случае Бундесвер рискует не иметь достаточного количества личного состава для эксплуатации дополнительных Patriot после их поставки.

Германия заказала у США еще восемь систем Patriot. Из 12 ранее имевшихся эскадрилий три уже поставлены Украине.

Еще две дислоцированы на юго-востоке Польши для защиты аэропорта Жешув. Для обучения обычно требуется как минимум одна система, которую Германия также предоставила украинским военнослужащим.

Что предшествовало

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в Украину направят "17 Patriot", однако не уточнил, идет ли речь о батареях, пусковых установках или машин в целом. Предполагалось, что за американские ЗРК заплатят страны Европы.

В начале мая 2025 года Германия пообещала купить у США и отправить в Украину две системы Patriot, позже Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц договорились о совместной поставке пяти батарей.

Теперь же выяснилось, что Трамп на самом деле предлагал Европе передать Украине Patriot из собствпенных запасов и спустя время получить замену от американского производителя RTX Corporation.

В качестве стимула RTX должна будет приоритезировать страны-доноры в листе ожидания своих клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Мерц заявил, что Германия пока не получила от США подтверждения сроков, когда Соединенные Штаты смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву. По его словам, есть лишь общее обещание Вашингтона.

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