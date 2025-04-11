На 'Рамштайне' Литва объявила о передаче Украине 30 млн евро: на что потратят деньги

Литва пообещала выделить Украине дополнительные 30 миллионов евро на военную помощь – без учета ранее обнародованной суммы в 110 миллионов на 2025 год. Как отметила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, дополнительные 30 миллионов рассчитаны на приобретение артснарядов, антидроновых винтовок и средств РЭБ.

Видео дня

Обещание прозвучало во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Также во время этого заседания партнерами была создана новая Коалиция – Коалиция РЭБ, и Литва стала членом этого сообщества.

Из вышеуказанной суммы в 30 миллионов, по словам Шакалиене, 20 миллионов будут направлены на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Это – в дополнение к ранее выделенным Литвой 13 миллионам евро, в этом аспекте страна "перевыполняет свои обязательства на 50%", уточнила литовская чиновница.

Еще 7 миллионов евро предоставлено на средства радиоэлектронной борьбы малого радиуса действия и антидроновые винтовки литовского производства. В этой сфере Литва "втрое увеличивает объем поддержки" Украины, отметила Шакалиене.

Остальные средства предназначены на еженедельные поставки оборудования для разминирования (как на двусторонней основе, так и через возглавляемую Литвой Коалицию по разминированию). В этом году Литва подготовит и оснастит 7 украинских батальонов саперов, добавила министр обороны Литвы.

"Литва будет способствовать поставке средств борьбы с беспилотниками и РЭБ малой дальности", – также отметила Шакалиене в момент подписания документа о создании соответствующей Коалиции (на фото).

Хотя в 2025 году Литва обязалась предоставить Украине помощи на 110 миллионов евро, эта сумма может вырасти до 200 и более миллионов евро, добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля в Брюсселе стартовало новое заседание в формате "Рамштайн". Уже 27-я встреча Контактной группы по обороне Украины, как ожидается, должна стать ключевым шагом в усилении поддержки Киева со стороны западных союзников.

На повестке дня – усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил на встрече в формате "Рамштайн". Он рассказал о новых атаках врага на Украину и призвал партнеров нарастить усилия по давлению на Россию. Однако в первую очередь украинский лидер говорил о необходимости защиты неба над Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!