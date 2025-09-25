Украина и Сирия восстанавливают дипломатические отношения: Зеленский и аш-Шараа подписали совместное коммюнике. Видео

В среду, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. В частности, во время переговоров, было подписано совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Видео дня

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Он назвал это событие "важным шагом".

"Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности. Мы с президентом Ахмедом аш-Шараа во время переговоров также подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им", – написал Владимир Зеленский.

Отмечается, что главы государств договорились строить отношения между Украиной и Сирией на основе взаимного уважения, доверия и достоинства.

"В присутствии президентов министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений", – резюмировали эту встречу в Офисе президента Украины.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 сентября, Владимир Зеленский встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Они, в частности, обсудили ситуацию на фронте и мирный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, в своем выступлении на Генассамблее ООН Владимир Зеленский также рассказал об украинских дронах, способных лететь до 3 тыс. км. Он отметил, что у Украины не было другого выбора, кроме как их создавать и производить.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, выступая за трибуной во время общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), заявил, что мир в современном мире держится не на международном праве и международных институтах, ведь они не работают. Нет других гарантий безопасности, кроме друзей и оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!