Лесные пожары во Франции выходят на новый уровень: на пути огня заводы-производители баллистических ракет и истребителей Rafale. Карта

Во Франции продолжают бушевать лесные пожары. На юго-западе страны огонь приблизился к одному из важнейших оборонно-промышленных районов страны вблизи Бордо.

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Из-за этого под угрозой оказались предприятия, где производят компоненты для баллистических ракет, ракетные двигатели и истребители. Кроме того, вблизи зоны пожаров оказались как минимум семь промышленных объектов класса Seveso, где хранят или используют взрывоопасные вещества, пишет Le Monde.

По данным Defense News, из-за угрозы пожара ArianeGroup эвакуировала свои площадки, где производятся компоненты для баллистических ракет M51, а Dassault Aviation вывезла чувствительное оборудование с завода, связанного с производством истребителей Rafale. Также приостановили работу или эвакуировали персонал Thales, Safran, Airbus Atlantic и производитель ракетных двигателей Roxel.

Отметим, что еще 25 июля OSINT-аналитик Фабиан Хинц сопоставил карту пожаров NASA FIRMS с расположением предприятий оборонной промышленности Франции, показав, насколько близко на тот момент огонь подошел к ракетным и авиационным производствам вблизи Бордо. С тех пор ситуация с пожарами изменилась, а часть этих предприятий была эвакуирована или приостановила работу.

Сейчас французские власти создают противопожарные барьеры вокругстратегических предприятий, а военные помогают защищать оборонные объекты.

Известно также, что Французская комиссия по атомной энергии (CEA) закрыла свой военный ядерно-исследовательский центр вблизи Бордо в связи с приближением пожаров.

Масштабный лесной пожар распространился на территорию военного лагеря Суж недалеко от Бордо, где базируется элитное подразделение сил специальных операций – 13-й парашютно-драгунский полк. Продолжается сброс воды и огнетушащих веществ с воздуха над территорией лагеря.

Что происходит во Франции

Ранее мы писали о том, что во французском департаменте Вар на юге страны вспыхнул лесной пожар, охвативший более 2,5 тысячи гектаров. Огонь повредил десятки домов, властям пришлось эвакуировать около 500 человек.

Пожар вспыхнул в полдень во вторник, 21 июля, возле коммуны Понтевес и быстро распространился на соседние районы. Сдержать огонь удалось в пределах существующего периметра, однако его до сих пор не удалось окончательно локализовать.

На юго-западе Франции более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха из-за стремительного распространения огня вблизи залива Аркашон, расположенного к западу от Бордо. Пламя уже охватило около 2 тысяч гектаров территории.

В понедельник, 27 июля, президент Эммануэль Макрон созвал межведомственное кризисное совещание по поводу бушующих во Франции пожаров.

Отметим, что во Франции, Испании и ряде других стран Южной Европы в настоящее время продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже привели к эвакуации десятков тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции и в центральной Испании, где огонь уничтожил обширные площади лесов, а в Испании пожары уже унесли жизни 13 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, со вторника, 28 июля, во Франции началась новая волна жары, которая станет уже четвертой за это лето. Наивысших значений температура достигнет в среду, 29 июля, когда в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

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