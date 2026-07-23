В Южной Европе бушуют масштабные лесные пожары: есть жертвы, люди вынуждены покинуть свои дома. Фото, видео

Во Франции, Испании и ряде других стран Южной Европы продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже привели к эвакуации десятков тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции и в центральной Испании, где огонь уничтожил большие площади лесов, а в Испании пожары уже унесли жизни 13 человек.

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Об этом сообщили The Independent, а также местные власти пострадавших регионов. В префектуре французского департамента отметили, что пожар по-прежнему очень сложно тушить, однако на данный момент информации о пострадавших нет.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, посетивший район крупного пожара в провинции Гвадалахара, заявил:"Год за годом мы ясно видим, как изменение климата убивает людей и разрушает благосостояние наших общин. Это не политика. Это наука, это факты".

Регионы, находящиеся под угрозой

На юго-западе Франции более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха из-за стремительного распространения огня вблизи залива Аркашон, расположенного к западу от Бордо. Пламя уже охватило около 2 тысяч гектаров территории.

К борьбе со стихией привлекли около 500 пожарных. Значительную часть эвакуированных составляют туристы, которые отдыхали в кемпингах популярной курортной зоны. Несмотря на сложные условия, власти сообщили, что пострадавших во Франции пока нет.

Не менее напряженная ситуация сохраняется в Испании. В провинции Гвадалахара пожар уничтожил более 32 тысяч гектаров. Это один из крупнейших лесных пожаров за всю историю страны. По данным властей, из опасной зоны эвакуировали жителей 34 населенных пунктов. К ликвидации пожара привлекли более 200 пожарных, наземную технику и авиацию.

Жара усиливает риски

Менее чем за две недели до нынешнего пожара Испания пережила ещё одну масштабную трагедию. В южной части страны чрезвычайно интенсивный пожар уничтожил небольшую общину, где проживали иностранцы. Тогда погибли 13 человек, среди которых было несколько иностранных граждан.

По данным испанских властей, с начала года в стране уже произошло 22 крупных лесных пожара, то есть таких, которые охватили более 500 гектаров. Пожар в Гвадалахаре стал вторым по масштабам в истории страны. Большую площадь — около 37 тысяч гектаров — огонь уничтожил только в прошлом году на северо-западе Испании.

Масштабы стихии

На итальянском острове Сицилия пожарные с субботы совершили более тысячи выездов на ликвидацию возгораний. Из-за сложной ситуации все пожарные подразделения острова перевели на усиленный режим работы.

Один из последних пожаров произошел вблизи города Агридженто. Из-за угрозы распространения огня из жилых домов и медицинского учреждения эвакуировали около 100 человек. Еще 22 пациента перевезли в другие больницы. Служба гражданской защиты Италии уже несколько дней подряд сохраняет самый высокий уровень опасности лесных пожаров на всей территории Сицилии. Сильный ветер и температура воздуха, приближающаяся к 40 градусам или превышающая их, способствуют быстрому распространению огня.

В Греции синоптики прогнозировали окончание четырёхдневной волны жары, однако температура должна была превысить 42 градуса. Для нескольких регионов на юге и в центральной части страны, включая окрестности Афин, объявили наивысший уровень опасности возникновения лесных пожаров.

На Кипре также предупредили об экстремальной жаре, где температура воздуха может достичь 43 градусов.

Ученые отмечают, что изменение климата усиливает частоту и интенсивность длительных периодов жары и засухи, особенно в юго-восточной части Европы. Это делает регион более уязвимым к масштабным лесным пожарам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во французском департаменте Вар вспыхнул лесной пожар, охвативший более 2,5 тысячи гектаров. Огонь повредил десятки домов, властям пришлось эвакуировать около 500 человек. Пожар, как сообщается, до сих пор не удается ликвидировать.

Также OBOZ.UA сообщал, что на фоне экстремально высоких температур во Франции, Испании и Португалии разразились серьезные лесные пожары. С пламенем, охватившим тысячи гектаров, боролись сотни спасателей. Последние возгорания в трех странах уже уничтожили более 17 000 гектаров — это вдвое больше, чем Манхэттен.

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