На юге Франции уже второй день не могут потушить лесной пожар: задействовано около 1100 пожарных

Во французском департаменте Вар вспыхнул лесной пожар, охвативший более 2,5 тысячи гектаров. Огонь повредил десятки домов, властям пришлось эвакуировать около 500 человек.

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Об этом сообщает французское агентство Franceinfo. Пожар, как сообщается, до сих пор не удается ликвидировать.

Что известно

Огонь вспыхнул в полдень во вторник, 21 июля, возле коммуны Понтевес и быстро распространился на соседние районы. Сдержать огонь удалось в пределах существующего периметра, однако его до сих пор не локализовали окончательно.

"Остаются несколько активных очагов различной площади, которые раздувает юго-восточный ветер", – заявил префект департамента Вар Симон Бабр.

К тушению привлечены около 1100 пожарных, 350 единиц техникии вертолеты. Пострадали около 50 жилых домов, десять из них полностью разрушены. Масштабы ущерба устанавливаются.

Около 500 человек эвакуировали из Понтевеса, Котиньяка, Сиян-ла-Каскада, Корранса и Монфор-сюр-Аржанса. В районе Котиньяка отключено электроснабжение 2300 домохозяйств, однако населенный пункт, а также монастыри Сен-Жозеф и Нотр-Дам-де-Грас удалось защитить от огня.

Местные власти отмечают, что ситуация остается нестабильной, и пожар может вновь усилиться из-за неблагоприятных погодных условий.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес призвал префектов к "абсолютной бдительности" из-за неблагоприятной погоды. Чрезвычайно высокий риск пожаров ожидается, в частности, на средиземноморском побережье и в долине Роны.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне экстремально высоких температур во Франции, Испании и Португалии разгорелись серьезные лесные пожары. С пламенем, охватившим тысячи гектаров, боролись сотни спасателей. Последние возгорания в трех странах уже уничтожили более 17 000 гектаров – это вдвое больше, чем Манхэттен.

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