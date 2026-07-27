Температура достигнет 40 градусов: во Франции ожидается четвертая за лето волна жары

Во Франции со вторника, 28 июля, начнётся новая волна жары, которая станет уже четвёртой за это лето. Наивысших значений температура достигнет в среду, 29 июля, когда в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

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Такой прогноз обнародовала государственная метеорологическая служба Météo-France, сообщает Le Monde. Синоптики отметили, что"сильная жара охватит значительную часть страны во вторник, а пик интенсивности придется на среду".

Согласно прогнозу, в среду температура будет продолжать расти, особенно на значительной части западной Франции. В Париже и Туре ожидается до 38 градусов тепла, в Лионе и Гренобле — около 36 градусов, а на юго-западе страны местами прогнозируют до 40 градусов.

Именно этот регион сейчас страдает от лесных пожаров в департаментах Жиронда и Ланды. Высокие температуры и сухая погода могут затруднить работу спасателей и тушение пожаров.

Динамика жары

В четверг, 30 июля, зона самых высоких температур сместится на восток страны. В то же время в Météo-France предупредили, что жаркая погода сохранится в течение всей недели, хотя точную продолжительность этого эпизода ещё будут уточнять в ближайшие дни.

Нынешняя волна жары станет четвертой за лето и 54-й общенациональной волной жары во Франции с 1947 года. По определению Météo-France, волной жары считается период, когда температура воздуха несколько дней подряд остается аномально высокой.

Для этого используется национальный тепловой индикатор, основанный на среднесуточных показателях температуры на 30 метеостанциях по всей стране. Он должен достигать или превышать 25,3 градуса в течение суток и оставаться не ниже 23,4 градуса как минимум три дня.

Что предшествовало

Напомним, из-за аномальной жары во Франции ввели "сухой закон", касающийся запрета на продажу алкогольных напитков во время празднования фестиваля Fête de la Musique. Это ежегодный масштабный национальный музыкальный фестиваль, который собирает миллионы людей на улицах Франции. На тот момент, 21 июня, на юго-западе страны, в районе Парижа и Бургундии, наблюдалась температура до 40 градусов, а в некоторых районах жара была ещё сильнее — с показателями до +43 градусов.

На фоне большого числа смертей из-за аномальной жары в июне во Франции партия "Зеленых" в парламенте страны объявила, что инициирует вотум недоверия правительству страны и его главе Себастьяну Лекорню из-за того, что власти республики "не справились" с последствиями проблемы. В целом в парламенте и премьер-министр, и вся его команда "подверглись жесткой критике" со стороны законодателей. Среди прочего, правительство критиковали за то, что по состоянию на 1 июля неизвестно точное количество погибших.

Так, лидер партии "Зелёных" во французском парламенте Сириэль Шателен заявила, что именно правительство Лекорню несёт определённую ответственность за эти смерти.

Из-за аномальной жары 12 июля во Франции в срочном порядке остановили три ядерных реактора. Остальные работают на пониженной мощности. Отмечается, что решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого экосистемам теплом воды, сбрасываемой электростанциями.

Электростанции, имеющие критическое значение для производства электроэнергии в стране, используют речную воду для охлаждения своих реакторов, которая нагревается и затем сбрасывается обратно в реку.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чтоаномальная жара , охватившая значительную часть Европы, уже унесла жизни тысяч людей.Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что число жертв будет и дальше расти.

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