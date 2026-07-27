Макрон срочно созывает кризисное совещание Франции: что произошло

Во Франции продолжают бушевать лесные пожары. В связи с этим президент Эммануэль Макрон в понедельник, 27 июля, созывает межведомственное кризисное совещание.

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Об этом сообщает BFMTV. "Президент Эммануэль Макрон завтра проведет межведомственное кризисное совещание в Министерстве внутренних дел по поводу пожаров, бушующих во Франции", – стало известно телеканалу.

По данным медиа, встреча состоится в 10:00.

Обед с членами правительства и их супругами, который ранее был запланирован на 27 июля, отменен из-за того, что президент Эммануэль Макрон, премьер Себастьян Лекорню и многие министры заняты решением этой кризисной ситуации.

Что происходит во Франции

Ранее мы писали о том, что во французском департаменте Вар на юге страны вспыхнул лесной пожар, охвативший более 2,5 тысячи гектаров. Огонь повредил десятки домов, властям пришлось эвакуировать около 500 человек.

Пожар вспыхнул в полдень во вторник, 21 июля, возле коммуны Понтевес и быстро распространился на соседние районы. Сдержать огонь удалось в пределах существующего периметра, однако его до сих пор не удалось окончательно локализовать.

На юго-западе Франции более 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха из-за стремительного распространения огня вблизи залива Аркашон, расположенного к западу от Бордо. Пламя уже охватило около 2 тысяч гектаров территории.

Отметим, что во Франции, Испании и ряде других стран Южной Европы в настоящее время продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже привели к эвакуации десятков тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции и в центральной Испании, где огонь уничтожил обширные площади лесов, а в Испании пожары уже унесли жизни 13 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, гражданам Франции, которые приобрели железнодорожные билеты в регион вблизи Бордо, разрешили их обмен и возврат без потери средств. Такое решение связано с масштабными лесными пожарами на юге страны.

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