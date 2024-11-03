Подрыв подводных газопроводов " Северные потоки " силами нескольких "украинских диверсантов" с яхты "Андромеда" практически было невозможно осуществить. А расследование преступления допустило ряд ошибок.

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Такое мнение германский подводный археолог Свен Томас выразил в интервью BILD. Он считает, что версия расследователей неверна.

"Два года почти в международных СМИ обсуждается версия о том, что газопроводы "Северный поток" взорвала группа украинских диверсантов, арендовавшая парусную яхту "Андромеда". Украинцы якобы загрузили на борт водолазное снаряжение и взрывчатку, а впоследствии установили ее на дне Балтийского моря" глубине около 80-90 метров", – напоминает предысторию издания.

Впрочем, немецкий подводный археолог Свен Томас опроверг эту версию и считает ее вообще невозможной. По его словам, для подводного погружения необходима не одна яхта, а целая группа судов плюс неподвижная платформа с кранами, якорями и балластом общей массой около 1 тонны.

Следовательно, чтобы нырять с борта яхты, ее нужно было бы точно зафиксировать над местом запланированной диверсии. А для этого нужно было бы опустить на дно 3-4 томных якоря с канатами длиной 300-500 м, по другому яхту сносило бы в открытом море ветром и волнами.

Второй аргумент Свена Томаса, доказывающий неосуществимость такой диверсии, – это мощность двигателя "Андромеды", составляющая 75 лошадиных сил.

"Этого не хватило бы, чтобы оставаться в районе "Северных потоков" посредством постоянного маневрирования. Кроме того, яхта не могла бы принять на борт 400 кг взрывчатки", – считает водолаз.

Ранее кандидат в президенты США, бывший глава этого государства Дональд Трамп отреагировал на критику оппонентов, говоривших о его связях с РФ. Тех, кто считает его "другом России", он назвал "больными". Как доказательство обратного Трамп упомянул о газопроводе "Северный Поток-2", отметив, что именно он остановил строительство этого важного для России проекта.

Как сообщал OBOZ.UA

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– В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сторонников расследования подрыва российского газопровода "Северный поток". Он порекомендовал им не поднимать шум.

– Вообще подрыв "Северного потока" обрастает легендами и кажется протестом "новой" Европы против "старой". После того как Запад буквально сняли с российской газовой иглы, ЕС ментально изменил отношение к российской войне, пишет шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар.

– Между прочим, страховщики решили не платить России за подорванный "Северный поток". Компании в суде объяснили, что полисы не покрывали риски военных действий или диверсий.

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