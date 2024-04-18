Без трубопровода и без денег: страховщики решили не платить России за взорванный "Северный поток"

Компании, страховавшие российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", отказываются компенсировать ущерб, нанесенный в результате повреждений труб полтора года назад. В суде страховщики заявили, что полисы не покрывали риски военных действий или диверсии.

Как сообщает Reuters, об этом международные страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance заявили в Высоком суде Лондона в ответ на иск оператора газопровода Nord Stream AG. Российская компания требует возместить ей более 400 миллионов евро.

В своем ответе страховики объяснили, что полисы не включали повреждения, "прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие" войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам. Кроме того, ответчики не согласны с объемом страхового лимита в 400 млн евро и считают максимально возможной суммой компенсации 200 млн евро, поскольку объединяют ущерб от взрывов на двух нитках газопровода "Северный поток" в одно происшествие.

"Обвиняемые будут полагаться на тот факт, что ущерб от взрыва мог быть нанесен только по приказу правительства или, по крайней мере, по его распоряжению", – говорит адвокат страховщиков.

Что известно о подрыве "Северных потоков"?

Подрыв трех нитей газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года. В результате газопровод фактически был приведен в непригодное для использования состояние.

Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который вскоре был признан саботажем. В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия. Сама же РФ ожидаемо обвинила в этих диверсиях Запад и Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве российских газопроводов. Причина – отсутствие юрисдикции шведского суда по делу.

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