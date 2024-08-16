"Как страна мы никогда не признаем этого, и как граждане — мы всегда будем гордиться", — похоже, именно так нам следует реагировать на подрывы "Северного потока", которые сняли Запад с российской газовой иглы. Избавившись от энергетической зависимости от кремля, ЕС ментально изменил отношение к русской войне против войны.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Найбільше ображені на газовий "детокс" німці, колишні партнери путіна по отих "потоках": вони відверто говорять про "підривну" змову України та Польщі.

Між Зеленським і президентом Польщі Дудою були домовленості про проведення диверсії на "Північних потоках", — цитує Die Welt ексглаву німецької розвідки Августа Ганнінга. — "…Польські спецслужби були підключені, і не тільки служби, але я думаю, це була домовленість між вищим керівництвом України і Польщі... Я думаю, це була домовленість між президентами Зеленським і Дудою провести цю атаку".

Die Welt, Süddeutsche Zeitung та інші в унісон розповідають, що Польща не видала підозрюваних Німеччині, хоча Варшава отримала запит про правову допомогу. Крім того, поляки видалили відеозаписи в порту польського міста Кольберг, де з 19 по 20 вересня 2022 р. пришвартувалася "Андромеда" з нібито з українським екіпажем, — стверджують журналісти.

Схоже, що Варшава ніколи не була зацікавлена в розкритті цієї справи. За словами слідчих, польська влада "від самого початку виявляла незговірливість, натякає Süddeutsche Zeitung.

Німецька кримінальна поліція завершила розслідування щодо підриву кількох ниток "Північного потоку" й оголосила звинувачення нібито виконавцям. Та залишається відкритим запитання, чи вдасться натягнути на цю справу політичний складник. Тим паче, що крім німецької розвідки, ще й The Wall Street Journal розповіло: (https://www.wsj.com/world/europe/nord-stream-pipeline-explosion-real-story-da24839c) "Північний потік" підірвано з відома вищого військово-політичного керівництва, що, по суті, повністю змінює правову кваліфікацію справи.

Фактично напрошуються два висновки.

Якщо бодай частина сказаного німецькими силовиками та американськими журналістами відповідає дійсності, то Київ та Варшава зважилися на великий вчинок, аби зменшити вплив кремля на "стару" Європу: втративши енергетичну залежність від "Газпрому", політики євроспільноти поступово набиралися тверезої сміливості.

Держави зазвичай не зізнаються у проведенні таких операцій але… "Як країна ми ніколи не визнаємо цього, та як громадяни — ми завжди пишатимемося", — саме так колись ізраїльтяни відгукувалися про операцію "Гнів Божий", завдяки якій "Моссад" десятиліттями вистежував і знищував палестинських терористів, причетних до вбивства 11 ізраїльських спортсменів на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені. Очевидно, щось подібне повинні сказати і ми.