Конституционный суд Молдовы принял решение, согласно которому так называемое "Народное собрание" автономного региона Гагаузия не имеет права формировать местный выборный орган. Также признано, что автономия не имеет права утверждать руководителей территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности и Управления юстиции Гагаузии.

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Об этом говорится в решении Конституционного суда Молдовы, принятом в связи с запросом Министерства юстиции республики, сообщают молдавские СМИ. Подчеркивается, что решение "является окончательным и обжалованию не подлежит".

Суть решения

9 июля Конституционный суд Молдовы удовлетворил запрос Министерства юстиции, признав неконституционными полномочия "Народного собрания" Гагаузии по утверждению выборного органа автономии и участию в назначении руководителей территориальных подразделений.

Согласно действующему законодательству, автономный регион Гагаузия имеет местный выборный орган, который отвечает за организацию выборов главы региона (башкана) и так называемого "Народного собрания". Центральные органы власти считают, что таким образом в Молдове создается параллельная избирательная система.

В то же время в автономии считают это своим правом, закрепленным в законе об особом правовом статусе Гагаузии.

Что предшествовало

Министерство юстиции поставило под сомнение конституционность этого процесса, отмечая, что безопасность и общественный порядок являются суверенным правом государства, и формирование руководства должно контролироваться исключительно центральной властью, чтобы избежать двойного подчинения.

"Народное собрание" Гагаузии также обратилось в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность положений молдавского Кодекса о выборах, где выборный орган автономии упоминается как Центральный избирательный совет.

Однако этот запрос в суде был отклонен.

О чем идет речь

Кризисная ситуация с выборами в Гагаузии длится уже более года. Срок полномочий нынешнего "Народного собрания" истек еще в ноябре 2025 года, а новые выборы не удалось организовать из-за расхождений между местным и национальным избирательным законодательством.

Гагаузская автономия находится на юге Молдовы. Здесь, в отличие от Приднестровья, нет российских войск, однако политически Гагаузия – сателлит Москвы. Прошедшие выборы в регионе, которые Кремль сфальсифицировал, фактически назначив своих марионеток на ключевые посты, являются наглядным подтверждением этого.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в прошлом году суд Молдовы приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы. Её обвиняют в незаконном финансировании бывшей пророссийской политической партии "Шор".

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