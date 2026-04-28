В Молдове выдали ордер на арест пророссийского олигарха Шора: что происходит

Суд Кишинева сектора Чеканы выдал ордер на арест Илана Шора на 30 суток по делу о незаконном финансировании политической партии. Решение было принято 24 апреля по запросу Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. По версии следствия, Шор сейчас находится в России и избегает правосудия.

В прокуратуре изданию NewsMaker сообщили, что ходатайство об аресте подали в рамках расследования финансирования партии Альянс либералов и демократов за Европу. Следователи также направили запрос в Россию о международной правовой помощи, чтобы официально уведомить Шора об обвинении.

В ведомстве отметили, что речь идет о серьезных подозрениях, связанных с организованной преступностью.

Схема влияния

По данным следствия, Илана Шора подозревают в организации незаконного финансирования политической партии из запрещенных источников. речь идет, в частности, о средствах организованной преступной группировки. Также его обвиняют в подстрекательстве других лиц к участию в этих действиях.

Следователи считают, что он действовал сознательно и понимал незаконный характер своих действий. По их версии, Шор пытался финансировать проевропейскую партию, чтобы сохранить влияние на политические и социальные процессы в Молдове. Идея выглядит парадоксальной, но именно так ее описывают в материалах дела.

Ключевые детали

Прокуроры утверждают, что через бывшего депутата Александра Нестеровского Шор установил контакт с лидером партии ALDE Ариной Спетару. По версии следствия, он предложил ей создать или возглавить политическую силу с проевропейской позицией. При этом заверил, что финансирование обеспечит группа, связанная с организованной преступностью.

После поездки Спетару в Израиль, как отмечают правоохранители, Нестеровский под контролем следствия передал ей 50 тысяч долларов, 100 тысяч леев и мобильный телефон для связи с Шором. Это, по их словам, было частью задокументированных действий в рамках расследования.

Дальнейшие шаги

Впоследствии, по информации прокуратуры, Илан Шор привлек еще двух человек для создания или руководства политической партией. План заключался в том, чтобы обеспечить участие этой силы в местных выборах. Следователи считают, что таким образом пытались влиять на политический процесс в стране.

В материалах дела указано, что общая сумма финансирования, которую приписывают Шору, составляет почти 453 тысячи долларов. В национальной валюте это более 8 миллионов леев. Эти средства, по версии обвинения, поступали из незаконных источников.

Позиция сторон

Лидер ALDE Арина Спетару отреагировала на решение суда об аресте Шора. Она заявила, что ожидает справедливого рассмотрения дела и дальнейших решений правоохранительных органов.

По ее словам, в 2023 году она участвовала в этом расследовании как агент под прикрытием.

"Я не брала никаких денег у Шора – ни тогда, ни после. Я сделала это, потому что считаю, что Молдова должна избавиться от политической коррупции и влияния преступных групп. Спустя три года я вижу, что дела движутся. Медленнее, чем должны были бы, но движутся", – сказала Спетару.

