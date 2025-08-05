Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы в Молдове: что известно и при чем здесь деньги из России

Столичный суд сектора Баюканы (Молдова) приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы. Ее обвиняют в незаконном финансировании бывшей пророссийской политической партии "Шор".

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Об этом сообщает молдавское издание tv8.md. Экс-секретарь вышеупомянутой партии – Светлана Попан проведет за решеткой 6 лет.

Отмечается, что прокуратура настаивала на назначении для Гуцул 9 лет заключения в учреждении полузакрытого типа, а для Попан – 8 лет.

Подробности

Евгения Гуцул прибыла в суд в сопровождении мужа и маленького сына. Присутствие своего ребенка на заседании она обосновала тем, что "семья всегда должна быть со мной". К тому же Гуцул ждала "справедливого решения", а именно "оправдательного приговора".

После оглашения приговора обе осужденные отказались общаться с представителями СМИ. Их взяли под стражу прямо в зале суда и вывели под конвоем. В дальнейшем осужденных доставят в тюрьму, где они будут находиться до рассмотрения апелляционной жалобы. Ранее как Гуцул, так и Попан заявляли о своей невиновности и утверждали, что дело имеет политическую подоплеку.

Адвокат главы Гагаузии заявил, что защита будет обжаловать решение в Апелляционной палате.

В чем обвиняют Гуцул и при чем здесь Россия

Евгения Гуцул проходит как обвиняемая по двум уголовным производствам: одно касается незаконного финансирования бывшей партии "Шор", другое – нарушений в использовании избирательных фондов во время кампании на выборах башкана в 2023 году.

По данным следствия, она получила более 42 миллионов леев от организованной преступной группировки для нелегального финансирования партии "Шор" и лично участвовала в перевозке наличных денег в Молдову.

По данным следствия, занимая должность секретаря неконституционной партии "Шор", Гуцул в период с 2019 по 2022 год систематически ввозила средства из России в Молдову. Во втором производстве ей вменяют незаконное финансирование предвыборной кампании в Гагаузии на сумму 370 тысяч леев.

Что предшествовало

1 июля в суде сектора Буюканы в Кишиневе состоялось очередное заседание по делу Гуцул. Во время судебных дебатов прокурор требовала назначить главе Гагаузии наказание в виде девяти лет заключения в тюрьме полузакрытого типа. Также прокуратура настаивала на запрете для Гуцула в течение пяти лет занимать должности в политических партиях.

Напомним, 25 марта в международном аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузского автономного округа Евгения Гуцул. Задержание провели в рамках расследования уголовного производства, касающегося незаконного финансирования ее избирательной кампании из "источников, запрещенных законом", а также других противоправных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, после своего задержания Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину. Через своих адвокатов она призвала главу Кремля "давить" на молдавские власти с целью ее освобождения.

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