Иран заключил секретное соглашение с Россией о восстановлении системы ПВО, которую разрушил Израиль – FT

Россия продаст Ирану около 500 ПЗРК и 2500 зенитных ракет, помогая восстановиться после так называемой 12-дневной войны. Тогда, в июне 2025 года, удары Израиля парализовали работу иранской ПВО, после чего американские военные беспрепятственно атаковали важнейшие объекты ядерной программы Исламской Республики.

О сделке, которая публично не объявлялась, заявило Financial Times. Издание ссылается на "слитые" российские документы.

Что известно о контракте

После изучения документов журналисты заявили, что Тегеран просил Москву продать системы ПВО еще в июле 2025-го, через несколько дней после окончания израильско-американской военной операции.

Отметим: Армия обороны Израиля утверждала, что обезвредила по меньшей мере треть ракетных пусковых установок Ирана.

Соглашение Иран и РФ подписали в декабре в Москве. Оно предусматривает, что в течение трех лет россияне осуществят поставки:

500 переносных зенитно-ракетных комплексов " Верба ";

"; 2500 ракет 9М336.

ПЗРК "Верба" – одна из самых современных российских систем ПВО, ракеты которой оборудованы инфракрасным наведением. Эти комплексы могут сбивать дроны, крылатые ракеты и даже самолеты на малой высоте. Система управляется небольшими мобильными бригадами, что делает ее менее уязвимой для ударов противника, чем крупные стационарные наземные системы.

Ориентировочная сумма контракта – 495 миллионов евро. Поставки вооружения будут осуществляться тремя траншами с 2027 по 2029-й, однако анонимный источник FT считает, что часть оружия уже могли доставить в Иран. Собеседник обратил внимание на то, что российский грузовой самолет Ил-76ТД совершил как минимум три рейса в иранский город Карадж за последние восемь дней.

Со стороны РФ соглашение подписало государственное агентство по экспорту оружия "Рособоронэкспорт". Со стороны Ирана – московское представительство министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL). Предварительно, ракеты 9M336 россияне будут продавать по 170 тысяч евро за единицу, а пусковые механизмы – по 40 тысяч евро.

