Иран и США согласовали принципы 'ядерного соглашения': когда состоится следующая встреча делегаций

Иран и США согласовали принципы и цели потенциального ядерного соглашения. Переговоры прошли в Риме, а следующий этап – технические консультации пройдут 26 апреля в Омане.

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Об этом сообщает Reuters. В частности, в субботу стороны договорились передать работу экспертам, которые должны выработать рамки будущей договоренности.

Переговоры проходили в формате косвенного диалога: глава МИД Ирана Аббас Аракчи общался со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом через посредника из Омана.

Это уже второй раунд контактов через неделю, и он произошел на фоне угроз Дональда Трампа по поводу возможных военных действий против Ирана в случае отсутствия нового соглашения. Президент США требует четких гарантий того, что Тегеран не сможет создать ядерное оружие.

Иран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Тегеран заявляет о готовности к определенным ограничениям, но только в обмен на снятие санкций.

Аракчи назвал переговоры "полезными и конструктивными". По его словам, стороны достигли прогресса по принципиальным позициям, а также договорились продолжить диалог в техническом формате. В среду эксперты соберутся в Омане, чтобы начать разработку проекта будущего соглашения.

Следующая встреча главных переговорщиков запланирована на следующую субботу в Омане.

"Мы не можем уверенно сказать, что мы настроены оптимистично. Мы действуем очень осторожно. Нет причин также быть чрезмерно пессимистическим", – отметил Аракчи.

США официально не комментировали ход переговоров. Дональд Трамп в пятницу лишь заявил журналистам: "Я за то, чтобы Ирану просто не дали иметь ядерное оружие. У них не может быть ядерного оружия. Я хочу, чтобы Иран был большим, преуспевающим и потрясающим".

Ранее Иран сообщил США о своей готовности принять некоторые ограничения на обогащение урана, призванные усложнить разработку атомной бомбы. В то же время, Тегеран хочет гарантий того, что президент Дональд Трамп больше не выйдет из ядерного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, Израиль планировал атаку на ядерные объекты Ирана с помощью США. Однако, пишет издание, Трамп не поддержал предложения и сделал ставку на дипломатические переговоры по сворачиванию ядерной программы Тегерана.

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