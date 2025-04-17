Израиль планировал удары по ядерным объектам Ирана, но Трамп отказал и выбрал дипломатию – NYT

Израиль якобы разработал план атаки на ядерные объекты Ирана, для чего стране потребовалась бы помощь США. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поддержал эту идею и поставил ставку на переговоры с Тегераном относительно свертывания его ядерной программы.

Видео дня

Об этом сообщила газета The New York Times ссылаясь на представителей администрации Трампа и другие источники. Собеседники журналистов утверждают, что Трамп принял свое решение после месяцев дебатов в Белом доме о том, продолжать дипломатию или поддержать Израиль.

По данным источников, Израиль готовил свой удар на май 2025 года.

"Израиль планировал нанести удар по иранским ядерным объектам уже в следующем месяце, но президент Трамп в последние недели отклонил его в пользу переговоров с Тегераном об ограничении его ядерной программы, по словам представителей администрации и других лиц, проинформированных о дискуссиях", – говорится в статье.

Отмечается, что израильские чиновники разработали планы нападения на иранские ядерные объекты и ожидали, что Соединенные Штаты одобрят их. Целью предложений, по словам чиновников, проинформированных о них, было отодвинуть способность Тегерана разрабатывать ядерное оружие на год или больше.

При этом почти все планы потребовали бы помощи США не только для защиты Израиля от ответных мер Ирана, но и для обеспечения израильской атаки. Это сделало бы Вашингтон ключевым участником удара.

На данный момент Трамп выбрал дипломатию вместо военных действий. В свой первый срок он разорвал ядерную сделку с Ираном, заключенную при Обаме. Но во второй срок, стремясь избежать новой войны на Ближнем Востоке, он начал переговоры с Тегераном, дав лишь несколько месяцев на заключение новой ядерной сделки.

Как писал OBOZ.UA, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед визитом в Иран 16 апреля заявил, что пока что у Тегерана нет ядерного оружия. Но у этой страны уже достаточно материала для изготовления нескольких ядерных бомб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!