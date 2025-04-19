Иран хочет гарантий, что Трамп не выйдет из будущего 'ядерного соглашения' - Reuters

Иран сообщил США о своей готовности принять некоторые ограничения на обогащение урана, призванные затруднить разработку атомной бомбы. В то же время Тегеран хочет гарантий того, что президент Дональд Трамп больше не выйдет из ядерного соглашения.

Видео дня

Об этом шла речь на первом раунде переговоров Ирана и США, которые состоялись на прошлой неделе в Омане, сообщило 18 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники. В субботу, 19 апреля, планируется второй раунд в Риме, через неделю после первого, который обе стороны охарактеризовали как позитивный.

Высокопоставленный чиновник Ирана на условиях анонимности сказал, что "красная линия" Тегерана, "установленная Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи", не может быть нарушена в ходе переговоров.

Эти "красные линии" означают, что Иран никогда не согласится демонтировать свои центрифуги для обогащения урана, полностью прекратить обогащение или сократить количество хранящегося обогащенного урана до уровня ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года, от которого отказался Трамп, сказал источник.

Также, по словам чиновника, Тегеран не будет вести переговоры по своей ракетной программе, которую считает выходящей за рамки какой-либо ядерной сделки.

"В ходе непрямых переговоров в Омане Иран понял, что Вашингтон не хочет, чтобы Иран прекратил всю ядерную деятельность, и это может стать общей основой для Ирана и США для начала честных переговоров", – сказал источник.

Он добавил: Тегеран ранее заявил, что готов сотрудничать с Агентством ООН по ядерной энергии (МАГАТЭ), которое он считает "единственным приемлемым органом в этом процессе", чтобы предоставить гарантии того, что его ядерная деятельность носит мирный характер.

Источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил американцам, что в обмен на сотрудничество Вашингтон должен незамедлительно снять санкции с нефтяного и финансового секторов Ирана.

Как известно, Трамп, возобновивший кампанию "максимального давления" на Тегеран в 2018 году во время своего первого президентства, отказался от ядерного пакта 2015 года Ирана с шестью мировыми державами (США, Великобританией, Россией, Китаем, Францией и Германией) и вновь ввел сокрушительные санкции против Ирана.

За прошедшие годы Тегеран в своей ядерной программе постоянно превышал ограничения соглашения 2015 года, призванные затруднить разработку атомной бомбы.

Бывший президент США Джо Байден, чья администрация безуспешно пыталась вернуть в действие пакт 2015 года, не смог удовлетворить требование Тегерана о гарантиях того, что ни одна будущая администрация США не откажется от него, пишет Reuters.

Как говорится в статье, Тегеран подошел к переговорам с осторожностью, скептически относясь к возможности заключения сделки и с подозрением относясь к Трампу, который неоднократно угрожал бомбить Иран, если тот не остановит свою ускоряющуюся программу обогащения урана, которую Иран называет мирной.

Хотя и Тегеран, и Вашингтон заявляют, что намерены продолжать дипломатические переговоры, их позиции по вопросу спора, который длится уже более 20 лет, по-прежнему далеки друг от друга.

В пятницу Иран заявил, что достижение соглашения с США возможно, если Вашингтон "продемонстрирует серьезность намерений и не будет выдвигать нереалистичных требований".

Главный переговорщик США Стив Уиткофф в своем сообщении в соцсети X во вторник заявил, что Иран должен "прекратить обогащение урана", чтобы достичь соглашения с Вашингтоном.