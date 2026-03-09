Иран готовится к затяжному конфликту с США: что может остановить войну

Иран готовится к затяжному конфликту и планирует продолжать и в дальнейшем атаки по странам Персидского залива. В Тегеране считают, что прекратить войну может только значительное экономическое давление, которое заставит другие государства вмешаться.

Об этом заявил советник по вопросам внешней политики при офисе Верховного лидера Ирана Камаль Харази. Его цитирует CNN.

По его словам, иранское руководство готово к длительному конфликту с Соединенными Штатами. В то же время он дал понять, что Тегеран не исключает продолжения ударов по странам региона Персидского залива, рассчитывая таким образом подтолкнуть их к давлению на президента США Дональда Трампа выйти из конфликта.

Харази также заявил, что пока не видит перспектив для дипломатического урегулирования. По его словам, Иран потерял доверие к переговорному процессу после предыдущих контактов с Вашингтоном.

"Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп обманывал других и не придерживался своих обещаний, и мы пережили это дважды во время переговоров - когда мы вели переговоры, они нас атаковали", - сказал Харази.

Остановить войну сможет только экономическое давление

По словам Камаля Харази, завершение войны возможно только через "экономические страдания". Такая риторика демонстрирует жесткую позицию иранского руководства на 10-й день конфликта, отмечает издание.

"О переговорах не может быть и речи, если экономическое давление не достигнет такого уровня, когда другие государства вынуждены будут вмешаться, чтобы остановить агрессию США и Израиля против Ирана", – заявил Харази.

Таким образом он фактически намекнул, что арабские страны Персидского залива вместе с другими государствами должны повлиять на Вашингтон, чтобы добиться прекращения боевых действий.

По его словам, война уже создает ощутимое экономическое давление на другие страны — в частности из-за инфляции и дефицита энергоресурсов. Если же она затянется, эти проблемы только усилятся, что может заставить другие государства вмешаться в ситуацию.

Что предшествовало

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил опревентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала по Израилю, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Причем Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении боевых действий против Ирана будет приниматься с учетом позиции союзников, однако окончательное слово будет оставаться за Вашингтоном. По его словам, консультации с израильским руководством уже происходят. В то же время в Белом доме предполагают, что активная фаза войны может продолжаться еще несколько недель.

