'Все будет учтено': Трамп рассказал, как будет принимать решение о завершении боевых действий в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении боевых действий против Ирана будет приниматься с учетом позиции союзников, однако окончательное слово будет оставаться за Вашингтоном. По его словам, консультации с израильским руководством уже проходят.

В то же время в Белом доме предполагают, что активная фаза войны может продолжаться еще несколько недель. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

Во время общения с журналистами американского лидера спросили, кто именно будет принимать решение о завершении войны с Ираном — будет ли это исключительно решение президента США, или к процессу также будет привлечен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В ответ Трамп отметил, что решение будет приниматься после консультаций с союзниками, однако финальное слово останется за ним.

"Думаю, это взаимно... частично. Мы общались. Я приму решение в соответствующее время, но все будет учтено", – сказал президент США.

Он уточнил, что позиция Израиля также будет учтена при принятии решения, однако окончательное решение о завершении боевых действий будет оставаться за президентом Соединенных Штатов.

Журналисты также поинтересовались, может ли Израиль продолжить военную кампанию против Ирана даже в том случае, если США решат прекратить удары.

Трамп отказался рассматривать такой сценарий и не стал подробно комментировать эту гипотетическую возможность.

"Я не думаю, что в этом будет необходимость", – заявил он.

В то же время президент США не стал называть конкретные сроки завершения войны и избежал точных прогнозов относительно продолжительности боевых действий.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт сообщила, что в Вашингтоне ожидают, что активная фаза войны может длиться примерно от четырех до шести недель.

По ее словам, именно в течение этого периода могут быть приняты ключевые решения относительно дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке и завершения военных действий.

Что предшествовало

Еще 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Причем Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

