Иран атаковал Израиль баллистикой с кассетным боезарядом: в городах фиксируют пожары. Фото и видео

Вечером пятницы, 13 марта, Иран совершил очередную ракетную атаку по Израилю. Хотя израильтяне задействовали свою известную ПВО "Железный купол", из-за указанного удара зафиксированы повреждения по меньшей мере в трех городах в центральном районе страны.

Видео дня

Известно, что Иран ударил баллистической ракетой с кассетной боеголовкой. Из-за удара иранцев зафиксированы пожары в Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе и Шохами.

Удар в пятницу 13-го

В частности, по данным спасательных служб, "подозрительные осколки ракет" и кассетные боеприпасы вызвали пожар на крыше здания в Шохаме, повредили автомагистраль между городами и автомобили в Ришон-ле-Ционе.

Сообщений о пострадавших пока нет.

Поскольку иранская ракета была с кассетной боеголовкой, был задействован "Железный купол" для ликвидации суббоеприпасов, заявили представители Армии обороны Израиля. Также в ЦАХАЛ отметили, что"расследуют обстоятельства ударов ракет в центральной части Израиля" сегодня вечером.

Ришон-ле-Цион – четвертый крупнейший город в Израиле (название города означает "Первый в Сионе"). Рядом расположен Шохам, город в центральном округе Израиля (название связано с одним из 12 камней на Хошен).

Что предшествовало

За сутки до этого в Армии обороны Израиля заявили, что нанесли удар по очередному ядерному объекту в Иране. По словам военных, там разрабатывались "критически важные возможности в разработке ядерного оружия". Пораженный объект "Талеган", по утверждению ЦАХАЛ,находился вблизи Тегерана.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаби Хаменеи в первом обращении к народу с официальным заявлением подтвердил, что Иран продолжит удары по странам Ближнего Востока, а также отметил месть за погибших соотечественников во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, с момента удара по Ирану 28 февраля, в результате которого погибла значительная часть семьи аятоллы Али Хаменеи включая его, никаких снимков Хаменеи-младшего, Моджтабы, обнародовано не было. Министр обороны США Пит Гегсет считает, что новый лидер Ирана из-за того удара получил увечья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!