'Напуганный и в бегах': Хегсет подтвердил серьезное ранение нового аятоллы Ирана

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения и, вероятно, имеет увечья. С момента удара 28 февраля, в результате которого погибла значительная часть его семьи, в частности отец и жена, никаких снимков Хаменеи-младшего обнародовано не было.

Об этом в пятницу, 13 марта, заявил министр обороны США Пит Хегсет, передает Reuters. Он поставил под сомнение способность Хаменеи управлять страной после почти двух недель атак США и Израиля на Иран.

"Мы знаем, что новый так называемый не слишком верховный лидер ранен и, вероятно, искалечен. Вчера он опубликовал заявление. На самом деле, довольно слабое, без голоса и видео. Это было письменное заявление", – сказал Гегсет на брифинге.

Он заявил, что Моджтаба Хаменеи скрывается и ему не хватает легитимности.

"В Иране есть множество камер и диктофонов. Почему же тогда письменное обращение? Думаю, вы знаете почему. Его отец – мертв. Он напуган, ранен, скрывается и ему не хватает легитимности", – отметил министр.

В среду иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что новоназначенный верховный лидер получил легкие ранения, но продолжает выполнять свои обязанности.

Что предшествовало

Медиа писали, что новый верховный лидер Ирана может быть ранен, с момента избрания он не появлялся на публике. Есть информация, что он получил травмы ног, но точное состояние и обстоятельства ранения остаются неизвестными.

По информации трех иранских чиновников, Хаменеи находится в сознании, но скрывается в хорошо охраняемом месте с ограниченной связью.

Вероятно, он получил ранение 28 февраля во время атаки Израиля и США на комплекс руководства в Тегеране, в которой погиб его отец, аятолла Али Хаменеи, а также мать, жена и сын нового верховного лидера, и еще несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны.

12 марта Моджтаба Хаменеи впервые обратился к народу с официальным заявлением. Лидер подтвердил, что Иран продолжит удары по американским базам в регионе и потребует их закрытия, а также отметил месть за погибших соотечественников во время войны.

Хаменеи выразил соболезнования иранцам, которые потеряли близких во время войны, и отметил, что пострадавшие получат компенсацию. Он связал личный опыт потерь в семье с обещанием мести, напомнив, что его отец, жена и часть семьи погибли во время авиаударов США и Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка не фиксирует признаков быстрого падения власти в Иране после почти двух недель интенсивных ударов со стороны США и Израиля. Несмотря на ликвидацию части руководства и масштабные бомбардировки, руководящие структуры страны продолжают функционировать.

Медиа также писали, что президент США Дональд Трамп готов и дальше уничтожать правящую верхушку Ирана в случае отказа от выполнения американских требований. В частности, Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

