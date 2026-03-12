Израиль заявил об ударе по ядерному объекту в Иране: что известно

В Армии обороны Израиля заявили, что недавно нанесли удар по очередному ядерному объекту в Иране. По словам военных, там разрабатывались"критически важные возможности в разработке ядерного оружия".

Об этом сообщает The Times of Israel. Пораженный объект "Талеган", по словам ЦАХАЛа, находился вблизи Тегерана.

Что известно

Как сообщается, объект был поражен во время серии ударов, которые военно-воздушные силы Израиля осуществили в этом районе в течение последних нескольких дней.

В ЦАХАЛ утверждают, что в последнее время Иран использовал этот объект для"разработки передовых взрывчатых веществ и проведения чувствительных экспериментов" в рамках проекта AMAD — якобы, секретной программы разработки ядерного оружия Ирана.

Комплекс "Талеган" ранее был атакован Израилем в октябре 2024 года во время удара в ответ на иранское ракетное нападение на Израиль в начале того же месяца. Военные утверждают, что недавно обнаружили, что Иран "принял меры для восстановления комплекса" после этих ударов.

"Иранский режим продолжает усилия по развитию и развитию возможностей, необходимых для разработки ядерного оружия", – заявляют в ЦАХАЛ, добавляя, что недавний удар является частью "серии операций", направленных на "дальнейшее повреждение ядерных стремлений иранского террористического режима".

Напомним, ночью 9 марта израильские военные начали наземную операцию на юге Ливана. Подразделения армии вошли в приграничные районы, чтобы выявить боевиков группировки "Хезболла" и уничтожить их инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, за день до этого Армия обороны Израиля атаковала отель "Рамада" в центре Бейрута, ликвидировав командиров иранского Корпуса Стражей Исламской Революции, которые действовали в ливанской столице.

