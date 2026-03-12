'Не удержимся от мести за кровь': новый верховный лидер Ирана сделал первое заявление

После назначения Моджтаби Хаменеи верховным лидером Ирана он впервые обратился к народу с официальным заявлением. Лидер подтвердил, что Иран продолжит удары по американским базам в регионе и потребует их закрытия, а также отметил месть за погибших соотечественников во время войны.

Он призвал к единству населения и пообещал компенсации за ущерб, нанесенный войной. Об этом сообщают Sky News и CNBC.

Моджтаба Хаменеи заявил, что удары Ирана направлены только по американским базам в соседних странах, и подчеркнул необходимость их закрытия. Также он подчеркнул, что нападения на страны Персидского залива будут продолжаться, а закрытие Ормузского пролива будет оставаться важным инструментом давления на США и Израиль.

Хаменеи выразил соболезнования иранцам, которые потеряли близких во время войны, и отметил, что пострадавшие получат компенсацию.

Он связал личный опыт потерь в семье с обещанием мести, напомнив, что его отец, жена и часть семьи погибли во время авиаударов США и Израиля.

56-летний Хаменеи подчеркнул важность единства иранского народа и призвал сохранить это единство, несмотря на трудности.

"Иран не откажется от мести за кровь своих мучеников", – заявил Хаменеи.

Эти первые публичные комментарии нового лидера Ирана появились после убийства его отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате авиаударов США и Израиля в конце февраля. Заявление уже повлияло на мировые рынки: цены на нефть продолжили рост, а транспортировка через Ормузский пролив фактически прекратилась.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов и дальше уничтожать правящую верхушку Ирана в случае отказа от выполнения американских требований. В частности, Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести более сокрушительный удар по стране, если та предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

