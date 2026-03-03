Иран атаковал дроном отель в Бахрейне, где остановились работники Пентагона: есть пострадавшие – WP

В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что Иран беспилотниками атаковал Бахрейн. Под ударом оказался отель в столице страны Манаме, где остановились работники Пентагона.

Об этом сообщает The Washington Post. Издание сообщает о пострадавших, но точно пока неизвестно это были гражданские или военные.

"Утром под удар попал отель Crowne Plaza. Роскошный объект в Манаме, столице Бахрейна", – говорится в сообщении журналистов.

The Washington Post позже сообщил, ссылаясь на дипломатическую депешу, что"ранения получили двое сотрудников Министерства обороны США (DOD)".

Кроме того, в заявлении, опубликованном в воскресенье, посольство США в Бахрейне предупредило своих граждан, что "отели могут стать мишенью для нападений". Также в дипломатическом учреждении призывают американских граждан избегать отелей в Манаме.

Также была опубликована информация, что Иран атакует штаб-квартиру 5-го оперативного флота США в в столице Бахрейна – Манаме.

Напомним, что официальной информации об этих ударах пока не было.

Накануне, 1 марта, стало известно о том, что Иран нанес удар дронами-камикадзе Shahed-136 по Объединенным Арабским Эмиратам. Удар пришелся по территории городского аэропорта, пострадавших не было.

Напомним, военно-воздушные силы Израиля во время боевой операции в Иране провели крупнейшую в своей истории атаку. Более 200 военных самолетов атаковали 500 целей на территории Исламской Республики.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. Глава Белого дома назвал его одним из "самых жестоких людей в истории".

