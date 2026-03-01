Иран 'шахедами' атаковал Дубай: есть разрушения гражданских объектов. Фото и видео

Иран нанес удар дронами-камикадзе Shahed-136 по Объединенным Арабским Эмиратам. Удар пришелся по территории городского аэропорта, пострадавших не было.

Об этом информируют СМИ. Также сообщается, что под атакой находятся Израиль, Бахрейн и Катар.

Как сообщается, в столице Эмиратов продолжается серия мощных взрывов. В результате удара по аэропорту о пострадавших пока не сообщается. В то же время с небоскребов людей эвакуируют в паркинги, посколькуТегеран снова запустил ракеты.

Кроме ОАЭ,ракетная угроза пока сохраняется для Израиля, Бахрейна и Катара. В Манаме и Дохе работает ПВО, но есть многочисленные прилеты. Людей призывают находиться в укрытиях до дальнейших распоряжений.

Агрессия Ирана на Ближнем Востоке

Заметим, что в субботу, 28 февраля, Иран нанес удары по арабским странам Персидского залива. Целью могли быть военные объекты США, расположенные в этих странах, взрывы прогремели в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре.

В Объединенных Арабских Эмиратах объявили о закрытии своего воздушного пространства. А в КСИР уже успели похвастаться "четырьмя пораженными американскими базами".

Напомним, военно-воздушные силы Израиля во время боевой операции в Иране провели крупнейшую в своей истории атаку. Более 200 военных самолетов атаковали 500 целей на территории Исламской Республики.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. Глава Белого дома назвал его одним из "самых жестоких людей в истории".

