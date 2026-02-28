Израиль задействовал более 200 истребителей для ударов по Ирану: поражено 500 целей – ЦАХАЛ

Военно-воздушные силы Израиля во время боевой операции в Иране провели крупнейшую в своей истории атаку. Более 200 военных самолетов атаковали 500 целей на территории Исламской Республики.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Заявление приводит израильская газета Jerusalem Post.

Как сообщается, в районе Тебриза израильская армия нанесла удар по важному объекту, с которого Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю.

В результате первого удара, вероятно, были уничтожены десятки радаров и систем ПВО, особенно в части Ирана, которая ближе к Израилю, и в районе Тегерана. Во время второй волны Воздушные силы нанесли удар по баллистическим ракетным системам Ирана, чтобы попытатьсяуменьшить их способность атаковать внутренний фронт Израиля.

Израильская армия также добавляет, что сейчас боевая авиация работает над установлением господства в воздухе, что уже удалось выполнить в июне 2025 года. Перед израильскими ВВС стоит задача сдерживать беспилотники и другие летательные аппараты в районах, из которых Тегеран может попытаться обстрелять Израиль, а также атаковать позиции иранских ракетчиков в месте боевого развертывания.

Война коалиции США и Израиля против Ирана

Заметим, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля нанесли превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозу для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". К ЦАХАЛу и американским войскам присоединилась и Саудовская Аравия.

Режим иранского аятоллы Али Хаменеи начал на носить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а развернутые войска противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране Хаменеи был убит вместе с несколькими высокопоставленными представителями иранского военно-политического руководства и Корпуса стражей исламской революции. Удары были нанесены по объектам в центре города. Глава МИД Израиля Аббас Аракчи отрицал смерть аятоллы, однако ряд мировых СМИ, в частности агентство Reuters, впоследствии заявили, что аятолла погиб в момент атаки по своей резиденции.

Министр культуры Ирана Аббас Салехи также сообщил, что запланированное на вечер выступление верховного лидера Исламской Республики отменено.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп сразу выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон "сравняет с землей" ракетную промышленность Ирана, отметив, что у режима аятолл никогда не будет ядерного оружия.

