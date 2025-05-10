Индия заявила, что Пакистан перекидывает войска на границу и готовится к наступлению

Военное руководство Индии заявило, что Пакистан начал переброску войск к государственной границе. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к наступательной операции.

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Исламабад пока эту информацию не комментировал. Об этом сообщает BBC.

По информации индийского полковника Софии Куреши, недавно было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска на передовые позиции, что свидетельствует о наступательных намерениях с целью дальнейшей эскалации ситуации.

Также она добавила, что индийские вооруженные силы остаются в состоянии высокой оперативной готовности, чтобы эффективно отражать и реагировать на вражеские действия.

"Индийские вооруженные силы подтверждают свою приверженность неэскалации, при условии, что пакистанские военные ответят взаимностью", – сообщили военнослужащие Индии.

Примечательно, что Пакистан не прокомментировал вопрос о перемещении войск ближе к границе с Индией. В то же время Исламабад обвиняет Индию в создании предпосылок для эскалации конфликта.

Однако в Индии выдвинули ответные обвинения и заявили, что Пакистан использовал беспилотники и дальнобойное оружие для поражения целей. Командир эскадрильи Вьомики Сингха из ВВС Индии рассказала, что Пакистан осуществил "агрессивные действия, используя множественные векторы угроз" вдоль западной границы Индии.

По ее словам, Пакистан использовал множество видов оружия, включая беспилотники и дальнобойное оружие, "для нанесения ударов по гражданским объектам, территориям и военной инфраструктуре". Также в Индии заявили, что пакистанские военные также наносили удары с воздуха, используя беспилотники и обстреливая крупнокалиберным оружием линию контроля".

Напомним, на фоне эскалации между Индией и Пакистаном резко возросла угроза нанесения ядерного удара одной из сторон конфликтов. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созывает заседание органа, который контролирует ядерный арсенал.

Ранее сообщалось, что 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого Индия закрыла аэропорты, которые находятся вблизи границы с Пакистаном. Согласно NOTAM – уведомлению для пилотов, выданному авиакомпаниям правительством Индии, в северных и северо-западных индийских регионах несколько десятков аэропортов будут полностью закрыты.

Также индийские военные корабли, оснащенные сверхзвуковыми крылатыми ракетами, в последние дни приблизились к важному пакистанскому порту Карачи. Ударная группа включает авианосец, эсминцы, фрегаты и противолодочные корабли и находится примерно в 560-740 км от пакистанского побережья.

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