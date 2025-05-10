Ситуация накаляется: Индия направила к побережью Пакистана корабли с ракетами, под ударом важный порт

Напряжение между Пакистаном и Индией набирает обороты. Индийские военные корабли, оснащенные сверхзвуковыми крылатыми ракетами, в последние дни приблизились к важному пакистанскому порту.

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Речь идет про порт Карачи, на который приходится 60% товарооборота страны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в индийском оборонном ведомстве.

По его словам, Индия переместила свой западный флот ближе к северной части Аравийского моря, разместив его в пределах ударной досягаемости от Карачи, крупнейшего порта Пакистана.

"Мы бдительны и готовы противостоять любой угрозе со стороны противника. Перемещение боевых самолетов и других военно-морских средств предназначено для мониторинга и сдерживания", – отметил собеседник издания.

Индийские корабли находятся в международных водах, где они, вероятно, и останутся. Их маневры начались восемь дней назад.

Ударная группа включает авианосец, эсминцы, фрегаты и противолодочные корабли и находится примерно в 560-740 км от пакистанского побережья.

Некоторые из кораблей несут ракету частично российской разработки BrahMos, которая оснащена 300-килограммовой боеголовкой и способна двигаться со скоростью до 3 Махов и поражать цели на расстоянии до 800 км.

Аналитики предупреждают, что удар по Карачи может иметь катастрофические последствия для Пакистана, поскольку через порт проходит 60% торговли страны, а также находится штаб-квартира ВМС.

Ранее из-за роста напряженности с Пакистаном Индия закрыла аэропорты, которые расположены вблизи границы с этой страной. Согласно NOTAM – уведомлению для пилотов, выданному авиакомпаниям правительством Индии, в северных и северо-западных индийских регионах несколько десятков аэропортов будут полностью закрыты.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

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