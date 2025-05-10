Решительный и импульсивный Мерц может многое изменить в Европе, чтобы удержать антипутинскую позицию и противостоять Трампу. Интервью с Бессмертным

Фридрих Мерц хоть со второй попытки (первый такой случай в истории послевоенной Германии), но получил должность канцлера Германии. Мерц имеет четкую репутацию ярого сторонника Украины в войне против РФ. Он был одним из первых немецких политиков, посетивших нашу страну после начала российского полномасштабного вторжения. Мерц не раз призывал бывшего канцлера Олафа Шольца предоставить украинцам больше военной помощи и дальнобойные ракеты Taurus. Этот шаг он планирует сделать, а также усилить поддержку Сил обороны Украины другими важными видами вооружений, чтобы украинцы имели возможность изменить ход войны против России, или же по крайней мере делать агрессорам гораздо больнее.

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Новый канцлер приходит на фоне исторических вызовов торговой войны президента США Дональда Трампа и военной угрозы со стороны России Владимира Путина. Никогда в истории глава правительства Германии не имел большей приверженности к Соединенным Штатам. Так, Мерц посетил США более 100 раз и считает бывшего президента США Рональда Рейгана одним из своих образцов для подражания. Но сегодня "его Америка" превратилась из незаменимого друга в почти врага. Выступление представителей новой администрации в Мюнхене и последние заявления Дональда Трампа по России и Украине кардинально изменили его видение это партнерство.

"Европейским странам нужно быть готовыми к тому, что им придется создать оборонный альянс на замену НАТО из-за позиции новой администрации США, ведь стало ясно, что сегодня американцев мало беспокоит судьба Европы", - говорит Мерц сегодня.

Относительно российского диктатора Путина, то по словам Мерца, Германия готова усилить давление и санкции на РФ. Также канцлер открыто называет Путина - военным преступником и говорит о необходимости судить диктатора в международном трибунале.

Своими мыслями относительно личности нового канцлера Германии и чего можно от него ждать в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Бундестаг утвердил Фридриха Мерца канцлером Германии. Политик пообещал взять на себя большую лидерскую роль в Европе и выступает за увеличение помощи Украине в противостоянии с РФ. Он уже посетил Варшаву и Париж, чтобы возродить так называемый Веймарский треугольник Польши, Германии и Франции – неформальный альянс, который он считает ключевым для проведения более настойчивой европейской оборонной политики. Собственно, ваше видение того, кто такой Фридрих Мерц?

– Личность Иоганнеса Фридриха Йозефа Мерца – очень колоритная. Если внимательно проанализировать это непростое голосование, то в нем отразились аспекты его биографии, которые и вызвали протест. Особенность голосования в Бундестаге – оно тайное. Причем нет никакой возможности проверить, кто и как голосовал – ни в одной, ни во второй, ни в третьей партии. Регламент это категорически запрещает. В Германии не разрешается делать так, как иногда делают в украинском парламенте - собирать бюллетени, передавать их в конвертах, проверять, кто как голосует, или помечать бюллетени. Поэтому еще долго будут выяснять, кто именно не проголосовал, создав такую негативную ситуацию впервые за несколько десятков лет: или это социал-демократы, или представители ХДС или ХСС.

Я предлагаю свою версию: ему подали сигнал из среды собственной политической силы. Даже в последние дни было зафиксировано, что несколько человек публично покинули партию на его родине. А именно в Зауэрланде – это регион, который считается сердцем немецкого католицизма, таким "эталонным". Как баварцы считают, что настоящий немец – это только баварец, так и здесь – четкая позиция: Северный Рейн-Вестфалия, а в нем Зауэрланд – образцовая католическая среда. Именно в этом городке до сих пор работает его жена, а родители находятся в пансионате. И оттуда он получил четкий сигнал: мол, на выборах ты обещал одно, а теперь ведешь себя иначе. Это "иначе" связано с коалицией с социал-демократами – пришлось маневрировать. Но, по моему мнению, это не протест социал-демократов или ХСС, а именно со стороны ХДС. Об этом говорили и на центральном уровне.

Немецкая пресса, как всегда, ведет себя особенно, поэтому больше всего об этом писали французские издания. Если посмотреть последние выпуски Le Monde или Le Figaro, то там есть ответы на эти вопросы. Они подробно описали, от каких вещей Мерц отказался, и какие проблемы будут в связи с этим.

Поэтому, по моему мнению, именно это стало причиной его неудачи в первом туре. Тем более, что в зале Бундестага, на смотровом балконе второго этажа сидела экс-канцлер Германии Ангела Меркель. И именно в их присутствии ему дали понять: ты должен измениться. И я здесь хочу это подчеркнуть.

– Относительно личности Мерца, он имеет достаточно интересную биографию. Блестящие перспективы в политике, но резко меняет свой профиль на бизнес, и именно тогда, когда от него ждали, что он станет лидером.

– Если обратиться к его биографии, начиная от деда, который в свое время был членом НСДАП – Национал-социалистической рабочей партии Германии. Отец Мерца воевал в вермахте, а после войны четыре года провел в лагере для военнопленных. И все это не могло не повлиять на его личность. Сам Мерц - эмоциональный, импульсивный человек. Он иногда позволяет себе высказывания, которые впоследствии оборачиваются против него. Его позиция по Украине очень четкая и проукраинская, но он – яркий пример того, как личность формирует политику. Почему именно он? Человек, который с юности был в христианско-демократическом союзе. Сначала его избрали депутатом Европарламента от ХДС, а только через пять лет, в 1989 году – депутатом Бундестага. И только в 60 лет он возглавил партию, хотя еще в конце 80-х вместе с Меркель претендовал на лидерство. Он настолько открыт, что эмоционально поделился с Меркель, кого просил о поддержке. А она, выросшая в Восточной Германии, была осмотрительнее: пообщалась с теми же людьми – и просто выбросила Мерца с политического поля. Он обиделся и на 12 лет ушел зарабатывать деньги. За это время стал миллионером, и это первый канцлер в Германии, который имеет миллионное состояние. В Германии такое – редкость. У него два самолета: одним летает сам, второй сдает в аренду. Был одним из руководителей крупнейшей в мире инвестиционной компании – BlackRock. Это уникальный случай в истории Федеративной Республики Германия.

Эта такая его особенность кому-то нравится, кому-то – нет. Даже после выборов, в феврале, рейтинг ХДС/ХСС снизился. А его личный рейтинг всегда был ниже партийного. Потому что он – очень импульсивная личность. Но разве это плохо? На мой взгляд, Европе сейчас очень нужна такая фигура. Прежде всего, чтобы удержать антипутинскую позицию. И, во-вторых, – чтобы иметь возможность противостоять непредсказуемому поведению Дональда Трампа.

– Мерц имеет четкую репутацию ярого сторонника усиления помощи Украине в войне против РФ. Более того, он призвал усилить поддержку Сил обороны Украины важными видами вооружений, чтобы украинцы имели возможность изменить ход войны против России, или же по крайней мере делать агрессорам гораздо больнее. Новый канцлер имел репутацию большого сторонника Соединенных Штатов, но последние выступления и действия представителей новой администрации Дональда Трампа и лично президента США в отношении России и Украины кардинально изменили его видение это партнерство. Как вы считаете, что все же будет с планами Мерца как по Украине, так и внутри Европы?

– Первое, самое важное: Фридрих Мерц – еврооптимист. И это действительно имеет значение. Ведь среди немецких консерваторов трудно найти политиков, которые бы открыто поддерживали усиление Европейского Союза как политического образования. А он – именно такой. Он выступает за укрепление Европы как целостной политической силы. Более того, еще до подписания коалиционного соглашения Мерц согласился на снятие так называемого долгового тормоза по оборонным расходам. Это чрезвычайно важный шаг. Консерваторы в Германии традиционно жестко относятся к бюджетной дисциплине. Как сами немцы говорят: если мы снимаем долговой тормоз и увеличиваем дефицит, это означает, что мы залазим в карман наших детей и внуков. Это глубоко заложено в генетическом коде немецкого консерватизма. Именно поэтому в Германии даже на конституционном уровне запрещено превышение определенного уровня государственного долга. Но еще до создания коалиции с социал-демократами был найден механизм, который позволил отменить это ограничение – исключительно для оборонных нужд. Это дает возможность мобилизовать до полутриллиона евро на развитие оборонной промышленности Германии и, в частности, на помощь Украине. И именно эта часть – помощь Украине – является одной из ключевых в его политической повестке дня.

– Украинцев интересует еще один важный вопрос – это ракеты Taurus. Мерц еще когда был в оппозиции к тогдашнему канцлеру Германии Олафу Шольцу неоднократно критиковал его за достаточно такую сдержанную и трусливую позицию по военной поддержке Украины, подчеркивая, что когда он возглавит правительство, то ситуация изменится кардинально.

– Его позиция здесь неизменна: Германия, как и Европа в целом, должна предоставить Украине максимальную поддержку. Но эта позиция претерпела определенную коррекцию. Теперь Мерц настаивает на создании общеевропейской коалиции для такой помощи. То есть если Германия предоставляет ракеты Taurus, то Британия – "Storm Shadow", Франция – "Scalp", Италия – свои системы типа "SAMP/T". Все должно быть согласовано, чтобы не выглядело так, что только одна страна берет на себя ответственность, а все остальные отстраняются. И здесь его импульсивность, которая иногда воспринимается как недостаток, на самом деле помогает. Другие политики могут долго колебаться, думать, звонить, взвешивать. А он - действует решительно, "рубит с плеча", и именно это сейчас очень важно.

– Относительно России и Путина - можем надеяться на решительность нового канцлера?

– Относительно этого направления, то его позиция неизменна и четкая: не стоит надеяться, что Москва пойдет на какой-то настоящий мир. Москва живет войной. Путин живет войной. И Мерц неоднократно прямо это заявлял. Он готов к стратегическим решениям по поддержке Украины и противостоянию России. Уже заявил, что Германия готова значительно увеличить санкционное давление на РФ и прочее. Это важный принцип для формирования общей позиции Европы и Соединенных Штатов. От этого зависит единство трансатлантического пространства. Многое будет зависеть от личной встречи Фридриха Мерца с Дональдом Трампом.

– Европейским странам нужно быть готовыми к тому, что им придется создать оборонный альянс на замену НАТО из-за позиции новой администрации США, – считает Мерц сегодня.

– Что касается собственно европейских дел, то Мерц давно является сторонником максимальной самостоятельности европейской системы обороны и безопасности. Еще во времена дискуссий с Меркель он выступал за создание автономной оборонной структуры в Европе. И за меньшую опору на Вашингтон. И тут возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, Мерц и Трамп говорят как бы об одном и том же – Европа должна сама заботиться о себе. Но при этом они говорят совершенно по-разному. То, что говорит Мерц, воспринимается в Европе. А то, что говорит Трамп, иногда просто невозможно слушать – настолько это противоречит европейским ценностям. Поэтому, если говорить об украинских интересах и европейских – то они точно за Мерцем.

Касательно внутренне немецкой политики, то Мерц последовательно выступает за существенное ограничение иммиграции. Этот вопрос является достаточно болезненным не только для Германии, но и для большинства стран Европы. Он настаивает на почти полном контроле границ и уменьшении возможностей для получения гражданства. Но в то же время он поддерживает ускоренную натурализацию для профессиональных работников – то есть тех, кто обладает профессиональными навыками и может быть полезным для экономики. Это классический консервативный подход. И еще один важный момент – он настаивает на либерализации экономики. Ведь немецкая экономика последние годы находится в состоянии рецессии. Активность падает, и поэтому он предлагает реформы, в частности, по налоговому законодательству.

Эти подходы остались в коалиционном соглашении, несмотря на сопротивление социал-демократов. Потому что последние внесли в соглашение ряд положений, связанных с увеличением социальных расходов – в частности, пособия по безработице. Мерц категорически против этого. Он настаивает на том, чтобы помощь безработным заключалась не в содержании, а в предоставлении возможностей для обучения, переподготовки, получения профессии. Чтобы государство и сами люди вместе искали пути к трудоустройству. Для этого, безусловно, нужна либерализация законодательства, чтобы стимулировать предпринимательскую активность.