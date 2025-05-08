Индия закрыла десятки аэропортов из-за роста напряжения с Пакистаном – Bloomberg

Из-за роста напряжения с Пакистаном Индия закрыла аэропорты, которые расположены вблизи границы с этой страной. Согласно NOTAM – уведомлению для пилотов, выданному авиакомпаниям правительством Индии, в северных и северо-западных индийских регионах несколько десятков аэропортов будут полностью закрыты.

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Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что сейчас количество закрытых аэропортов превышает 25.

Частная взлетно-посадочная полоса в Мундри была закрыта для гражданских полетов последней. По словам собеседников издания, правительство Индии сначала приказало закрыть 16 аэропортов для гражданского использования, но в конце концов расширило список, чтобы продемонстрировать растущее восприятие угрозы.

Аэропорты закрыли в городах Мундри, Джамнагаре, Чандигарх, Шимла, Сринагар, Лех, Амритсар, Джамнагар, Джайсалмер и Порбандар в северной и западной частях страны.

Закрытие аэропортов привело к большому количеству отмененных рейсов индийских авиакомпаний, осуществляющих внутренние перевозки.

Стоит также отметить, что взлетно-посадочная полоса в Мундри является "воротами" к крупнейшему частному коммерческому порту Индии, а аэропорт в Джамнагаре обеспечивает доступ к нефтеперерабатывающему заводу компании Reliance Industries Ltd.

В Бхатинде, где также был закрыт аэропорт, расположен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий государственной Hindustan Petroleum Corp. и Mittal Energy Investment Pte.

Международные рейсы также пострадали от обострения военной напряженности между Индией и Пакистаном, поскольку теперь авиакомпании вынуждены увеличивать маршруты полета из-за запрета Нью-Дели использовать воздушное пространство Пакистана для входа в Индию. Крупнейшие европейские авиакомпании уже изменили свои маршруты полетов, а United Airlines Holdings Inc. отменила рейсы в Индию.

"Обходные пути сделали перелеты между Европой, Ближним Востоком и Азией длиннее, в некоторых случаях на целых 100 минут, что привело к увеличению расходов из-за дополнительного сжигания топлива", – отметило издание.

Индия и Пакистан в течение многих десятилетий ведут территориальный спор за регион Кашмир. Каждая из стран считает его частью своей территории и контролирует отдельные его участки.

Во второй половине апреля напряжение между этими государствами вновь возросло после нападения боевиков-исламистов на туристов в районе Пахалгам. В результате теракта погибли 25 граждан Индии и 1 гражданин Непала.

После него Индия приняла меры против Пакистана, в мире заговорили об угрозе войны между этими ядерными державами. Обе страны провели ракетные учения, а Индия закрыла воздушное пространство для всех самолетов, связанных с Пакистаном.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

В ночь на 8 мая Пакистан нанес удары ракетами по приграничному индийскому штату Пенджаб. В районе города Амритсар прогремели взрывы возле местного аэропорта.

Пакистан и Индия провели один из крупнейших воздушных боев в новейшей истории авиации, в котором приняли участие около 125 истребителей с обеих сторон. Во время боя ни индийские, ни пакистанские самолеты не покидали воздушного пространства своей страны и обстреливали друг друга на расстоянии более 160 км.

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