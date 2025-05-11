Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия: на границе снова раздаются взрывы – Reuters

После того, как Индия и Пакистан договорились о прекращении огня, в Кашмире снова прогремели взрывы. В Нью-Дели обвинили Исламабад в нарушении перемирия.

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Громко было в частности в городах Сринагар и Джамму, в небе над последним были замечены снаряды и вспышки, это было похоже на события предыдущего вечера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова властей и местных жителей.

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Пакистан нарушил договоренности, достигнутые двумя странами накануне.

"Мы призываем Пакистан принять соответствующие меры для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации со всей серьезностью и ответственностью", – сказал Мисри на брифинге для СМИ.

"Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь", – сообщил главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

Тем временем министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что "на данный момент не было никаких нарушений режима прекращения огня".

Ранее Мисри объявил, что руководители военных операций двух стран поговорили друг с другом и договорились, что все боевые действия прекратятся в 17:00 по индийскому времени, не используя при этом словосочетание "прекращение огня".

Напомним, что 10 мая Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры продолжались при посредничестве Соединенных Штатов Америки.

Всего три десятка стран были привлечены к активным дипломатическим усилиям, направленным на достижение соглашения о прекращении огня между странами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 10 мая, Индия атаковала три авиабазы в Пакистане, там прогремели взрывы. В Исламабаде заявили, что их самолеты не повреждены, а затем начали операцию "Баньян Марсус" в ответ на действия Нью-Дели.

В Пакистане утром срочно собрали чиновников, ответственных за ядерное оружие. Однако впоследствии в Исламабаде заявили, что война для их страны не является приоритетом в решении спорных вопросов с Индией. При этом Пакистан подчеркивал, что сейчас свое слово должен сказать Нью-Дели.

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