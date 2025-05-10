В Пакистане срочно собрали чиновников, ответственных за ядерное оружие

На фоне эскалации между Индией и Пакистаном резко возросла угроза нанесения ядерного удара одной из сторон конфликтов. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созывает заседание органа, который контролирует ядерный арсенал.

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Пакистанские военные, связанные со стратегическим оружием, проведут заседание после начала военной операции против Индии. Об этом сообщает Reuters.

Глава пакистанского правительства созвал заседание Национального командного органа сразу после того после того, как Исламабад начал военную операцию против Индии и нацелился на несколько военных баз.

Управление является высшим органом гражданских и военных должностных лиц, который принимает решения по безопасности, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

Напряженность между соседями, обладающими ядерным оружием, обострилась на этой неделе, поскольку они обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем отправки беспилотников и других боеприпасов, в результате чего погибло по меньшей мере 48 человек.

В ночь на 10 мая Индия атаковала три авиабазы в Пакистане, там прогремели взрывы. В Исламабаде заявили, что их самолеты не повреждены, а затем начали операцию "Баньян Марсус" в ответ на действия Нью-Дели. Индийские войска нанесли удары по трем пакистанским авиабазам ракетами класса "воздух-земля"

Напомним, что вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, после этого Индия закрыла аэропорты, которые находятся вблизи границы с Пакистаном. Согласно NOTAM – уведомлению для пилотов, выданному авиакомпаниям правительством Индии, в северных и северо-западных индийских регионах несколько десятков аэропортов будут полностью закрыты.

Также индийские военные корабли, оснащенные сверхзвуковыми крылатыми ракетами, в последние дни приблизились к важному пакистанскому порту Карачи. Ударная группа включает авианосец, эсминцы, фрегаты и противолодочные корабли и находится примерно в 560-740 км от пакистанского побережья.

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