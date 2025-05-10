Индия и Пакистан при участии США договорились о полном прекращении огня: все подробности

Президент США Дональд Трамп объявил о полном и немедленном прекращении огня между Индией и Пакистаном. По его словам, обе страны, использовав "здравый смысл" и "большой интеллект", приняли правильное решение.

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Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что переговоры о прекращении огня между Индией и Пакистаном продолжались всю ночь при посредничестве США.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляем обе страны с использованием здравого смысла и большого интеллекта. Спасибо за внимание к этому вопросу", — заявил президент США.

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X с радостью сообщил, что Индия и Пакистан договорились "начать переговоры на нейтральном месте" по широкому кругу вопросов и договорились о немедленном прекращении огня.

В течение последних 48 часов Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс общались "с высокопоставленными чиновниками Индии и Пакистана, включая премьер-министров Нарендру Моди и Шехбаза Шарифа, министра иностранных дел Субрахманьяма Джайшанкара, начальника штаба армии Асима Мунира и советников по национальной безопасности Аджита Довала и Асима Малика".

Также Рубио выразил почтение премьер-министрам Моди и Шарифу за "их мудрость, благоразумие и государственное мастерство в выборе пути мира".

Глава Министерства иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Индия и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня.

"Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

На фоне эскалации между Индией и Пакистаном резко возросла угроза нанесения ядерного удара одной из сторон конфликтов. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созвал заседание органа, контролирующего ядерный арсенал.

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