"Война не является приоритетом": в Пакистане заявил о готовности к миру с Индией
В Пакистане заявили, что война для их страны не является приоритетом в решении спорных вопросов с Индией. При этом Исламабад считает, что сейчас свое слово должна сказать Индия.
В частности, Пакистан готов рассмотреть возможность заключения мира, если Индия прекратит военные действия. Об этом сообщает Al Jazeera.
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил, что его страна намерена мирно разрешить конфликт, но сейчас "мяч на стороне Индии".
"Война не является нашим приоритетом, и мы искренне хотим мира, но без гегемонии какой-либо страны", – сказал Дар, который также является заместителем премьер-министра страны.
Чиновник отметил, что его взаимодействие с мировыми лидерами, включая Рубио и министра иностранных дел Саудовской Аравии, было "позитивным". Также министр надеется, что в ближайшее время переговоры с Индией могут начаться.
На вопрос о контактах между военными двух стран после последней серии атак Дар ответил, что "обе стороны обменивались сообщениями". При этом он не уточнил, на каком уровне был контакт и о чем шла речь.
Напомним, военное руководство Индии заявило, что Пакистан начал переброску войск к государственной границе. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к наступательной операции.
Ранее сообщалось, что на фоне эскалации между Индией и Пакистаном резко возросла угроза нанесения ядерного удара одной из сторон конфликтов. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созывает заседание органа, который контролирует ядерный арсенал.
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