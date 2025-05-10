Индия атаковала авиабазы Пакистана: в Исламабаде объявили ответную военную операцию. Відео

В ночь на субботу, 10 мая, Индия атаковала три авиабазы в Пакистане, там прогремели взрывы. В Исламабаде заявили, что их самолеты не повреждены, а затем начали операцию "Баньян Марсус" в ответ на действия Нью-Дели.

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Об этом пишет Al Jazeera. Индийские войска нанесли удары по трем пакистанским авиабазам ракетами класса "воздух-земля"

Кроме авиабазы Нур Хан в Равалпинди была атакована авиабаза Рафики, которая расположена в городе Шоркот в провинции Пенджаб, примерно в 250 км от Лахора, столицы провинции. Еще одна атака была совершена на авиабазу Мурид в городе Чаквал, расположенном примерно в 120 км от столицы Исламабада.

Пакистанские военные также заявили, что Индия применила ракеты "воздух-земля" с самолетов для поражения авиабаз в Пакистане. Однако они добавили, что "все объекты" находятся в безопасности.

Вскоре после этого Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Гражданская авиация страны выдала уведомление для летчиков (NOTAM) о закрытии своего воздушного пространства с 3:15 утра 10 мая до 12:00 (местное время).

Межведомственная служба по связям с общественностью армии Пакистана объявила, что государство официально начало свои удары в ответ на "индийскую агрессию" под кодовым названием "Операция Баньян Марсус", были применены баллистические ракеты.

Военные источники утверждали, что Пакистан нанес удары по авиабазе в индийском городе Удхампур и аэродрому в Патанкоте, которые были "уничтожены". Также, по их данным, был нанесен удар по базе хранения ракет BrahMos в городе Беас, что в индийской провинции Пенджаб.

В аэропорту Нью-Дели заявили, что "изменение условий воздушного пространства" может повлиять на его работу. Пассажиров просили прибывать заблаговременно и сотрудничать с авиакомпанией и сотрудниками службы безопасности в аэропорту.

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