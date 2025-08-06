'Хочет иметь несвойственные президенту полномочия': Туск пожаловался на Навроцкого

Первое выступление новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого вызвало публичную реакцию со стороны премьер-министра Дональда Туска. Во время обсуждения в Сейме глава правительства заявил, что из речи президента очевидно стремление получить полномочия, которые в польской системе принадлежат правительству, а не главе государства.

Видео дня

Такое заявление Туск сделал в среду, 6 августа. Во время выступления Навроцкого звучали слова критики в адрес правительства Туска, в частности в вопросах верховенства права, которое, по его словам, "нужно восстановить".

"Это не впервые, когда я как премьер-министр слушаю речь президента, где очень заметно желание иметь те полномочия, которыми в польской политической системе обладают премьер и правительство", – отметил Туск.

По его словам, в выступлении Навроцкого прослеживался дерзкий и конфронтационный тон, однако премьер надеется, что это не будет иметь практических последствий.

"Но в случае необходимости мы будем непоколебимыми охранниками конституции и существующих норм", – отметил Туск.

В то же время Туск заверил, что в случае необходимости правительство будет действовать решительно для защиты конституции и действующего баланса власти.

Что сказал Кароль Навроцкий

Во время своей речи в парламенте Кароль Навроцкий раскритиковал правительство, в частности в вопросе верховенства права. По его словам, судебную систему нужно "восстановить", а назначение судей должно базироваться на соблюдении конституционного порядка.

Президент также дал понять, что намерен действовать последовательно и быть "голосом нации", что выходит за пределы партийной принадлежности.

В рамках инаугурации Навроцкому вручили высшие государственные награды — Орден Белого Орла и Орден Возрождения Польши. Новый президент вместе с первой леди Мартой Навроцкой торжественно прибыли в президентский дворец — официальной резиденции на ближайшие пять лет.

Заключительным аккордом дня стала церемония у могилы Неизвестного солдата в Варшаве, где Навроцкий получил полномочия главнокомандующего польской армии.

Что предшествовало

Во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня Кароль Навроцкий победил, набрав 50,89% голосов. Его соперник, либерал Рафал Тшасковский, уступил с 49,11% голосов. Последний подал протест на результаты.

По приказу президента Анджея Дуды был созван Совет безопасности, во время которого действующий премьер страны Дональд Туск "поднял вопрос доверия к результатам выборов" нового президента. Он отметил: возможно, результаты второго тура выборов будут пересчитывать.

Но несмотря на многочисленные другие жалобы о нарушениях во время голосования, Верховный суд Польши официально подтвердил победу Навроцкого на президентских выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что "сейчас" не поддерживает вступление Украины в ЕС. Однако он согласился, что Польша должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения", а также подчеркнул, что самой большой угрозой для Варшавы является именно Россия.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Каролем Навроцким. Он отметил: Украина рассчитывает на то, что Польша и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером и союзником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!