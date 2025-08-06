Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом Польши: что сказал в речи

Кандидат в президенты от польской партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий в среду, 6 августа, принял присягу. Он официально стал лидером Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

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После присяги политик выступил с речью перед Национальным собранием: поблагодарил поляков за то, что они не поддались политической пропаганде и выбрали "своего президента с чувством свободы". Об этом сообщают Radio Wroclaw и Dziennik Wschodni.

Инаугурация 11-го президента Польши

Торжества состоялись в Варшаве в здании Сейма на сессии Национального собрания (совмещенное заседание Сейма и Сената), которые открыл маршал Шимон Головня.

Церемония инаугурации началась с исполнения национального гимна, после чего глава Сейма поприветствовал аудиторию и пригласил Навроцкого к присяге. Головня официально подтвердил, что Польша имеет нового президента.

"Вступая в должность президента Республики Польша волей народа, я торжественно клянусь, что буду оставаться верным положениям Конституции, непоколебимо защищать достоинство нации, независимость и безопасность государства, и что благо родины и процветание ее граждан всегда будут моим высшим императивом. Да поможет мне Бог", – провозгласил Навроцкий во время присяги, после чего его встретили громкими аплодисментами депутаты партии "Право и справедливость".

Инаугурация состоялась в присутствии уже предыдущего президента Польши Анджея Дуды и его жены. Также присутствовали члены правительства, в частности премьер-министр Дональд Туск.

Первые заявления Навроцкого как президента Польши

После присяги Кароль Навроцкий начал выступать с речью перед Национальным собранием. Он заверил, что его президентство будет основываться на ценностях и всегда будет верным интересам Республики Польша.

"Свободный выбор свободной нации привел меня сегодня к вам, несмотря на предвыборную пропаганду, ложь и пренебрежение, с которыми я столкнулся на своем пути к президентству. Как христианин, я прощаю все это пренебрежение со спокойной душой и от всего сердца", – сказал новый президент.

Он объявил, что отныне будет "голосом нации, выше политических разногласий". Также заявил, что будет последовательным и решительным в своей политике.

Польше Навроцкий пообещал экономическое развитие. А еще затронул вопрос системы правосудия: обращаясь к правительству, заявил, что не будет "повышать по службе или назначать судей, которые подрывают конституционный строй".

Добавим, что в целом в течение этого дня в Польше запланировано несколько официальных мероприятий, посвященных вступлению Навроцкого на пост президента.

В частности, в Королевском замке новому главе страны вручат высшие государственные награды – Орден Белого Орла и Орден Возрождения Польши. После завершения церемонии награждения он вместе с первой леди Мартой Навроцкой торжественно прибудут в президентский дворец, который станет их официальной резиденцией на следующие пять лет.

Финальным мероприятием инаугурационного дня станет церемония у могилы Неизвестного солдата на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве. Там новый президент получит полномочия главнокомандующего польской армии.

Что предшествовало

Во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня Кароль Навроцкий победил, набрав 50,89% голосов. Его соперник, либерал Рафал Тшасковский, уступил с 49,11% голосов. Последний подал протест на результаты.

По приказу президента Анджея Дуды был созван Совет безопасности, во время которого действующий премьер страны Дональд Туск "поднял вопрос доверия к результатам выборов" нового президента. Он отметил: возможно, результаты второго тура выборов будут пересчитывать.

Но несмотря на многочисленные другие жалобы о нарушениях во время голосования, Верховный суд Польши официально подтвердил победу Навроцкого на президентских выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что "сейчас" не поддерживает вступление Украины в ЕС. Однако он согласился, что Польша должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения", а также подчеркнул, что самой большой угрозой для Варшавы является именно Россия.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Каролем Навроцким. Он отметил: Украина рассчитывает на то, что Польша и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером и союзником.

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