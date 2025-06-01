Выборы президента в Польше: какая явка избирателей и все детали голосования

В Польше продолжается второй тур президентских выборов.По состоянию на 12:00 участие в голосовании приняли почти 25% избирателей – это больше, чем в предыдущем туре. Избирательные участки будут работать до 21:00 по местному времени, то есть до 22:00 по Киеву.

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Об этом сообщила Polska Agencja Prasowa со ссылкой на председателя Государственной избирательной комиссии (PKW) Сильвестра Марциняка. По его словам, самую высокую активность зафиксировали в Малопольском воеводстве (27,27%), а самую низкую – в Опольском (21,01%). В городах самыми активными были жители Люблина (28,92%), Торуни (27,99%) и Быдгоща (27,67%).

Всего до полудня свои бюллетени получили почти 7 млн граждан. Для сравнения, во время второго тура выборов в 2020 году явка на это же время была немного ниже – 24,73%. А в первом туре в этом году, который состоялся 18 мая, – лишь 20,28%.

Несмотря на активное голосование, не обошлось без нарушений. В полицию поступило три сообщения о возможных преступлениях, в частности о вождении в нетрезвом состоянии и повреждении избирательной агитации. Больше всего нарушений – 106 – связаны с повреждением или незаконным снятием плакатов, еще 65 – с нарушением избирательной тишины.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами – президентом Варшавы Рафалом Тшасковским (Гражданская коалиция) и президентом Института национальной памяти Каролем Навроцким (поддержка партии "Право и справедливость").

В голосовании могут принять участие почти 29 млн поляков. Для этого в стране работает более 32 тыс участков, еще 511 – за рубежом.

По данным МИД Польши, за пределами страны на выборы зарегистрировались более 700 тыс человек – это рекордный показатель.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня в Польше проходит второй тур президентских выборов, по результатам которых поляки выберут нового главу государства на следующие пять лет. Действующий президент Анджей Дуда уже не может участвовать в гонке, так как завершил два разрешенных срока пребывания в должности.

Директор Института национальной памяти Польши, кандидат в президенты страны Кароль Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. Он подписал декларацию, согласно которой обязался поддержать условия, выдвинутые лидером антиукраинской "Конфедерации" Славомиром Менценом, в обмен на его поддержку перед вторым туром выборов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал Кароля Навроцкого за его готовность отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. По мнению главы польского правительства, Навроцкий таким образом подписывается под требованием России.

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