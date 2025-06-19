'Поляки должны быть уверенными': Туск на Совбезе Польши поднял вопрос доверия к результатам президентских выборов

В Польше по приказу президента Анджея Дуды был созван Совет безопасности, во время которого действующий премьер страны Дональд Туск "поднял вопрос доверия к результатам выборов" нового польского президента. Возможно, результаты второго тура указанных выборов будут пересчитывать.

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Об этом после заседания Совбеза заявил глава польского правительства Дональд Туск. По его словам, "никто не должен ставить под сомнение в Польше результаты президентских выборов", но если есть какие-то подозрения – от них надо избавиться.

Польский премьер подчеркнул, что все граждане республики должны быть уверены, "что их голоса хорошо посчитаны, что не произошло манипуляций, злоупотреблений, фальсификаций или ошибок в значительных масштабах".

"Я убежден и как гражданин, и как премьер: нельзя позволить потерять или игнорировать даже один голос. И там, где это необходимо, мы должны убедиться, что все голоса были хорошо и честно посчитаны", – отметил Дональд Туск.

Польский премьер не конкретизировал, будут ли соответствующие органы пересчитывать результаты последних выборов, и если будут, то когда именно. Но он отметил, что количество протестов против результатов выборов, поданных в Верховный суд, уже может составлять до 30 тысяч.

"Я говорил и президенту, который уходит в отставку, и новоизбранному президенту, что в интересах Польши, также в интересах будущего президента и правительства, с которым они будут сотрудничать, развеять любые сомнения. Чтобы никто ни в Польше, ни за границей не могли ставить под сомнение результаты этих выборов", – пояснил премьер.

Отдельно Дональд Туск сказал, что обратился к новоизбранному президенту Каролю Навроцкому с просьбой "сохранить все наработки", которые были приобретены во времена его предшественника – "договоренности с НАТО, политика в Евросоюзе, отношения и помощь Украине" и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский подал протест на результаты выборов в Верховный суд. Соответствующие действия связаны с якобы нарушениями во время голосования.

Рафал Тшасковский, который стал лидером первого тура, ранее выступал за вступление Украины в НАТО. Он заявил, что диктатор Путин должен "обломать зубы" в Украине, а не в Польше. И подчеркнул: "если не будет гарантий безопасности, особенно со стороны США, Путин вооружится и снова нападет".

Второй тур выборов президента Польши состоялся 1 июня этого года. Согласно его результатам, Кароль Навроцкий одержал победу с небольшим преимуществом.

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