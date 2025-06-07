'Польша имеет свои интересы': Навроцкий выступил против вступления Украины в ЕС

Новый президент Польши Кароль Навроцкий, который выступает против вступления Украины в Евросоюз, объяснил свою точку зрения. По его словам, "Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, имеют свои интересы".

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В частности, Украина и Польша имеют разногласия в исторических и экономических вопросах, отметил Навроцкий в интервью венгерскому изданию Mandiner. Причем новый президент Польши подчеркнул, что в качестве антикоммуниста лично он "критически относится" к "неокоммунистическому государству во главе с военным преступником Путиным", и поэтому выступает за поддержку Украины.

"Сейчас я против вступления Украины в Европейский Союз. Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, также имеют свои интересы. Польша имеет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время предвыборной кампании я не соглашался, и сейчас как президент, не соглашусь на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам", – заявил он.

Но, по словам Навроцкого, польское государство "должно поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения".

"Самой большой угрозой для меня как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона, является Российская Федерация. Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с Владимиром Путиным, военным преступником. Я очень критически отношусь к Российской Федерации, где, кстати, меня, как президента Института национальной памяти, преследуют и грозит пять лет заключения", – пояснил он.

Так или иначе, слова Навроцкого о "конкуренции с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор" противоречат его собственному же определению Европейского Союза.

"Я сторонник Евросоюза, но такого союза, который не является сверхдержавой. Это союз государств, которые пользуются собственными экономическими возможностями, свободным рынком, Шенгенской зоной", – отметил он.

Также Навроцкий отдельно подчеркнул, что Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном, "который является очень эффективным политиком", является "очень важным партнером для Польши".

Как сообщал OBOZ.UA, на выборах президента Польши, второй тур которых состоялся 1 июня, победил Кароль Навроцкий, которого поддержала правая партия "Право и Справедливость". И не исключено, что эта победа как-то повлияет на польско-украинские отношения.

На следующий день после завершения голосования новоизбранный президент Польши сделал первое заявление уже как глава государства. В этой речи он заверил, что не откажется ни от одного обещания, озвученного во время избирательной кампании.

В частности, еще до выборов Навроцкий заявлял, что поддерживает помощь Украине в защите от российской агрессии, но выступает против членства нашего государства в НАТО.

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