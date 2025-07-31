Зеленский провел первый разговор с избранным президентом Польши Навроцким: названы ключевые темы

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 июля, провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким. Главными темами стали поддержка Украины в войне с Россией, ситуация на фронте и перспективы двустороннего сотрудничества.

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Зеленский поздравил Навроцкого с победой на выборах, которые состоялись 1 июня, и выразил надежду, что Польша останется надежным союзником Украины. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня был хороший наш первый разговор с избранным Президентом Польши Каролем Навроцким. Поздравил с победой на выборах 1 июня и пожелал успеха. Рассчитываем, что Польша и в дальнейшем будет оставаться нашим надежным партнером и союзником", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что Варшава с первых дней полномасштабного вторжения предоставляет важную военную, политическую и гуманитарную помощь.

"Мы ценим всю поддержку, оказанную Польшей с самого начала полномасштабной войны: военную, политическую и гуманитарную. Этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Проинформировал о последствиях этого обстрела и о ситуации на фронте. Для нас очень важно, чтобы Польша продолжала помогать Украине. Ведь мы защищаем не только себя, но и всю нашу Европу, и в частности Польшу", – указал он.

Отдельное внимание во время разговора стороны уделили планам на ближайшие месяцы. Президенты договорились об обмене визитами для конкретных переговоров и определения форматов сотрудничества, которые принесут практические результаты для обоих народов.

"Спасибо за готовность работать вместе и заверения в дальнейшей поддержке Украины", – резюмировал глава украинского государства.