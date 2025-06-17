Кандидат в президенты Польши подал протест на результаты выборов в Верховный суд

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский подал протест на результаты выборов в Верховный суд. Соответствующие действия связаны с якобы нарушениями во время голосования.

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Об этом сообщила руководитель предвыборной кампании политика Виола Папроцкая в соцсети Х. По результатам голосования Тшасковский набрал 49,11%, а победитель Кароль Навроцкий получил 50,89% голосов.

"В демократическом избирательном процессе голос каждого избирателя должен быть гарантированно учтен государственными институтами. Протест против результатов выборов от представителя кампании (Тшасковского) был направлен в Верховный суд", – говорится в сообщении.

По информации польского издания PAP, Верховный суд ранее постановил, что пересчет голосов состоится в 13 комитетах страны.

"Верховный Суд решил провести вышеупомянутые доказательства путем предоставления судебной помощи через компетентные районные суды", – говорится в заявлении суда.

В последнее время СМИ сообщают о возможных нарушениях при подсчете голосов во втором туре президентских выборов. В частности, речь идет о случаях, когда сами представители окружных избирательных комиссий обнаруживали и признавали ошибки уже после голосования. В некоторых случаях это касалось неправильного зачисления голосов – поддержка, отданная за Рафала Тшасковского, была ошибочно приписана Каролю Навроцкому.

Такие инциденты зафиксированы, в частности, в окружной избирательной комиссии №95 в Кракове и №13 в Минске-Мазовецком. В Верховном Суде уже отреагировали на эти сигналы и отметили, что подобные ошибки при подсчете голосов или заполнении протоколов могут стать основанием для подачи избирательных протестов. В заявлении уточняется, что указанные нарушения уже стали предметом жалоб, зарегистрированных в Верховном Суде.

Верховный Суд Польши сообщил, что при рассмотрении избирательных протестов, связанных с установлением результатов голосования или выборов в целом, он может допустить использование доказательств, полученных путем проверки избирательных бюллетеней. Такая процедура фактически приравнивается к частичному пересчету голосов.

Обычно сбор соответствующих доказательств поручается компетентному районному суду в рамках оказания судебной помощи. По состоянию на 12 июня Верховный Суд получил 192 избирательных протеста, касающихся результатов президентских выборов. В тот же день он рассмотрел 12 протестов, оставив их без рассмотрения. Конечный срок подачи избирательных протестов истек в понедельник, 16 июня.

Как отмечает издание, избирательный протест может касаться как первого тура президентских выборов, состоявшегося 18 мая, так и второго тура – 1 июня. Если избиратель находится за границей или на борту польского морского судна, протест может быть передан территориально уполномоченному консулу или капитану судна. В таком случае обязательно необходимо добавить назначение доверенного лица, проживающего на территории Польши, или доверенного лица для вручения документов.

В случае, если Верховный Суд будет рассматривать протест по существу, он должен быть оформлен без формальных ошибок и соответствовать требованиям Избирательного кодекса и общим критериям процессуальных документов.

После рассмотрения всех избирательных протестов и на основании отчета, предоставленного Национальной избирательной комиссией, Верховный Суд принимает решение о действительности результатов выборов Президента Республики Польша. Это решение должно быть принято не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов. Таким образом, крайний срок для принятия решения – 2 июля 2025 года.

Напомним, второй тур выборов президента Польши состоялся 1 июня этого года. Согласно результатам Кароль Навроцкий одержал победу с небольшим преимуществом.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский, который стал лидером первого тура, выступил за вступление Украины в НАТО. Он заявил, что диктатор Путин должен "обломать зубы" в Украине, а не в Польше. И подчеркнул: "если не будет гарантий безопасности, особенно со стороны США, Путин вооружится и снова нападет".

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