'Гренландия не продается': премьер Дании обратилась к США и заявила о невозможности изменить границы

Министры иностранных дел Дании и Гренландии в среду, 14 января, начнут переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио в Белом доме. На эти переговоры представители Дании и Гренландии отправились с "четким посланием – Гренландия не продается".

Об этом 13 января заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Позицию Дании и Гренландии на указанных переговорах она очертила вместе с гренландским коллегой Йенсом-Фредериком Нильсеном.

Гренландия не продается

По словам Метте Фредериксен, сейчас Дания находится под "абсолютно неприемлемым давлением со стороны нашего ближайшего союзника". Несмотря на это, Дания не стремится к конфронтации с США. Но у Дании и Гренландии есть одна "красная линия".

"Мы хотим диалога, мы не ищем никакого конфликта, но наше послание четкое. Гренландия не продается. Мы четко давали это понять с самого начала. Как мы уже говорили американцам с самого начала, если речь идет о безопасности, то мы можем и должны сделать вместе гораздо больше", – подчеркнула Метте Фредериксен.

Так или иначе, но Дания вместе с союзниками по НАТО "сделает все необходимое", чтобы гарантировать безопасность в Арктике, отметила чиновница.

Метте Фредериксен отметила, что сложившаяся ситуация негативно влияет на население Гренландии, создавая "ненужную и неприемлемую неопределенность".

"Речь идет о том, что нельзя менять границы силой или покупать другой народ. И речь идет о том, что малые страны не должны бояться больших", – подчеркнула премьер Дании.

В Гренландии выбирают Данию, а не Америку

В свою очередь премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также четко очертил позицию острова. По его словам, Гренландия "стоит вместе с Данией" и даже не рассматривает возможность перехода под контроль США.

"Это должно быть понятно для всех: Гренландия не хочет, чтобы ею владели США, не хочет, чтобы ею руководили США и не хочет быть частью США", – подчеркнул он.

Чиновник Гренландии добавил, что если бы перед его соотечественниками встал выбор, они "однозначно выбрали бы Данию, а не Америку".

О чем речь

Гренландия – автономная область Дании, формально подчинена королевству, а в гренландском правительстве короля Дании представляет верховный комиссар.

Главный представительный орган, ландстинг (верхняя палата парламента, которая избирается на 5-летний срок) состоит из 31 члена.

Премьер-министр Гренландии обычно является лидером партии, которая имеет больше других мест в парламенте.

Гренландия и США

Нынешний президент Америки не оригинален – первым изучал возможность покупки Гренландии (и, возможно, Исландии) госсекретарь США Уильям Генри Сьюард, и было это в 1867 году. Но оппозиция в Конгрессе США отклонила этот проект.

После Второй мировой войны США вновь проявили геополитический интерес к Гренландии, и в 1946 году предложили выкупить остров у Дании за 100 миллионов долларов. Дания отказалась его продавать.

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 года снова предложил покупку Гренландии Америкой. Дальше разговоров дело не пошло, а европейская (соответственно, и датская) реакция была аналогична сегодняшней.

В чем интерес

Это сейчас Трамп утверждает, что США "вполне необходимо" владеть Гренландией, чтобы "обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире", и намекает на желание России и Китая так или иначе завладеть остовом. А во время первых речей Трампа по Гренландии, в 2019 году, согласно утечкам, которые были обнародованы в WikiLeaks, США заинтересованы в добыче углеводородов у побережья Гренландии.

Также республиканец поставил под сомнение права Дании на Гренландию: мол, то, что туда "500 лет назад приплыла какая-то лодка", еще не делает остров датским. Трамп признал, что для него не главное, хочет ли население "присоединения", потому что оно необходимо, и задача США – убедить людей в этом.

