"Так или иначе, Гренландия будет нашей": Трамп намекнул, что НАТО его не остановит. Видео
Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание заявлениями о НАТО и Гренландии. Он намекнул, что даже Альянс не помешает возможному контролю США над островом.
Трамп также похвастался, что во время его президентства удалось заставить членов НАТО платить больше за оборону. Об этом он заявил в интервью в понедельник, 12 января.
По словам Дональда Трампа, "так или иначе, у нас будет Гренландия", даже если это вызовет критику Альянса.
Он отметил, что его действия смогли повысить взносы стран НАТО с 2,2% до 5% от ВВП, что он назвал "спасенным НАТО".
Трамп добавил, что хотя альянс мог бы расстроиться из-за его действий, он и в дальнейшем поддерживает США в НАТО. При этом он не уверен, все ли члены действительно стали бы на защиту США в случае необходимости. Также он подчеркнул, что США тратят много средств на НАТО, и не всегда Трамп уверен во взаимной поддержке союзников.
Таким образом, президент США снова соединил темы военной поддержки альянса и геополитических амбиций США, не исключая возможных споров с союзниками из-за своих планов по Гренландии.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп поручил командованию спецподразделений подготовить план возможного вторжения в Гренландию. При этом высокопоставленные американские военные сопротивляются этой идее, считая ее незаконной.
