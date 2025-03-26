"Я не думаю, что они против": Трамп объяснил, зачем Соединенным Штатам Гренландия

Президент США Дональд Трамп, уже неоднократно делавший громкие заявления о Гренландии, считает, что аннексия нужна ради международной безопасности. Он сказал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами. Однако присоединение острова необходимо, и задача США – убедить местных жителей в этом.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на интервью Трампа ведущему ток-шоу Винсу Кольянезе, где тот заявил, что миссия запланированного визита вице-президента Джей Ди Вэнса и других членов его команды в Гренландию состоит в том, чтобы сообщить жителям, что "нам нужна Гренландия для международной безопасности". Лидер США считает, что остров имеет решающее значение как для обороны, так и наступления.

"Это остров, который, начиная с оборонительной и даже наступательной позиции, является тем, что нам нужно, особенно в условиях, когда мир такой, какой он есть, и нам придется его иметь", — сказал президент.

По его словам, желание жителей Гренландии стать американцами не является его первоочередной заботой. Он считает, что аннексия Гренландии является необходимостью и что задача США убедить жителей острова.

"Я не знаю. Я не думаю, что они против, но я думаю, что мы должны это сделать, и мы должны убедить их", – сказал он.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс поедет "ревизором" в Гренландию 28 марта на фоне угроз Трампа аннексировать остров. Вместе с ним будет и его супруга Уша Вэнс, которая возглавит высокопоставленную делегацию США.

"Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территорию и водные пути, чтобы угрожать США, Канаде и, конечно, народу Гренландии. Поэтому мы собираемся проверить, как там дела", – заявил Вэнс.

Американские представители посетят военную базу США. Также сам Вэнс, как он отметил, планирует "просто проверить, что с безопасностью".

"Современное оружие — когда вы смотрите на корабли, следующие к своему берегу — вы знаете, сотнями. Это оживленное место, и это действительно то, что мы имеем", — объяснил Трамп. "Без него невозможно должным образом защитить большую часть земли, не только Соединенные Штаты".

Первоначально поездка Вэнса была представлена ​​как семейная прогулка с большой делегацией США, которая включала пересмотр национальной гонки на собачьих упряжках, но аспекты были уменьшены на фоне местной негативной реакции. Первоначально сам Трамп заявлял, что визит американской делегации в Гренландию является "дружелюбием, а не провокацией". Также американский лидер утверждал, что его команду пригласили туда. Однако его новое заявление о намерениях по Гренландии является самым четким с момента его победы на президентских выборах 2024 года.

Однако настойчивость Трампа получить Гренландию спровоцировала дипломатический кризис с Данией, союзником НАТО, и потрясла политику на полуавтономном острове. Премьер Дании Мэтте Фредериксен раскритиковала анонсированный визит американской делегации в Гренландию, назвав его "нежелательным". Она также обвинила США в "неприемлемом давлении" на Гренландию и Данию.

Как сообщал OBOZ.UA, Вэнс подчеркивал, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". Если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то Дональд Трамп это сделает, уверен Венс.

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