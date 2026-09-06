Германия собирается защищаться от России "щитом": о чем идет речь

Германия планирует усилить защиту от российских гибридных атак после инцидента с беспилотником вблизи аэропорта Лейпциг/Халле. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил о необходимости создания комплексного защитного щита от диверсий, кибератак и атак с использованием беспилотников.

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План предусматривает укрепление Федеральной полиции, вовлечение критической инфраструктуры в борьбу с дронами, более широкое использование искусственного интеллекта и создание национального "Киберкупола". Об этом пишет BILD со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел Германии.

Германия усиливает защиту от дронов

Добриндт заявил, что российские гибридные атаки уже стали для Германии повседневной реальностью. По его словам, речь идет об использовании беспилотников со взрывчаткой, деятельности агентов, кибератаках и диверсиях против инфраструктуры.

"Гибридные атаки России с использованием беспилотников, начиненных бомбами, на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры – это повседневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем защитить себя и обеспечить свою безопасность", – заявил министр.

Одним из ключевых элементов плана станет расширение мобильного подразделения Федеральной полиции позащите от беспилотников. Его подразделения планируется оперативно развертывать в стратегически важных городах, в частности во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге и Ганновере.

Полицейские подразделения должны защищать воздушное пространство над важными транспортными узлами, аэропортами, железнодорожными вокзалами и правительственным кварталом Берлина. Речь идет не только об обнаружении и перехвате беспилотников, но и о обезвреживании дронов со взрывчаткой.

Защиту от дронов хотят возложить и на компании

В Германии также планируют расширить полномочия предприятий, работающих в сфере критической инфраструктуры.

Речь идет, в частности, о компаниях водоснабжения, электроэнергетических предприятиях и оборонных подрядчиках. Они должны получить законные возможности не только обнаруживать беспилотники, но и активно противодействовать им.

Искусственный интеллект будет помогать в поиске подозреваемых

Еще одним направлением станет более активное использование технологий искусственного интеллекта, биометрического распознавания и систем видеонаблюдения.

Такие технологии планируют использовать, в частности, на железнодорожных вокзалах для выявления людей, которые могут готовить диверсии или другие атаки. Системы с искусственным интеллектом должны автоматически распознавать оружие и подозрительное поведение.

В Германии создадут "Киберкупол"

Отдельное направление плана касается защиты от кибератак. На фоне сотен атак на государственные учреждения и предприятия Германия планирует создать национальный защитный щит под названием "Киберкупол".

Он должен представлять собой тесно связанную сеть цифровых датчиков, которые будут выявлять и блокировать атаки хакеров.

Таким образом, Берлин планирует одновременно усилить физическую защиту стратегических объектов, противодействие беспилотникам, технологический контроль и кибербезопасность, чтобы защититься от широкого спектра гибридных угроз.

Что предшествовало

В аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". В результате инцидента никто не пострадал, хотя сам самолет получил незначительные повреждения.

Самолет перевозил военные боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт практически сразу назвал инцидент "новым уровнем угрозы" и"сценарием гибридного теракта".

Позже стало известно, что, вопреки первоначальным сообщениям, беспилотник не просто был обнаружен поблизости — он врезался в крыло самолета. При этом взрывчатка, которую нес дрон, по неизвестным причинам не взорвалась.

Также на месте происшествия был обнаружен ещё один, уже третий беспилотник, а также следы военного взрывчатого вещества. Помимо самого БПЛА, следователи зафиксировали следы гексогена — взрывчатого вещества военного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

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