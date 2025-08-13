Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 млн

Германия вечером 13 августа объявила, что профинансирует третий большой пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины. Этот пакет военной помощи, поставляемой из Соединенных Штатов в рамках новой инициативы НАТО PURL – то есть, "Перечень приоритетных потребностей Украины".

Как отмечает The Guardian, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже приветствовал этот шаг. В частности, он заявил, что Германия пока является крупнейшим европейским помощником украинских защитников.

"Я восхваляю Германию за эту очередную активизацию. Эта поставка поможет Украине защититься от российской агрессии. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее заявление из Берлина еще раз подчеркивает ее обязательства помочь украинскому народу защитить свою свободу и суверенитет", – в частности, отметил глава НАТО.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Германию с рабочим визитом. В Берлине он встретился с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, после чего, как OBOZ.UA сообщили в аппарате украинского лидера, состоялось заседание "коалиции желающих".

В частности, коалиция изложила свою позицию относительно пути к прекращению огня в Украине – это было сделано на фоне подготовки встречи американского президента с российским диктатором на Аляске.

""Коалиция желающих" готова играть активную роль в пути к миру, в частности, поддерживая планы тех, кто желает развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий в Украине", – указано в совместном заявлении лидеров стран коалиции.

Также в заявлении подчеркнуто, что результатом любых переговоров о мире"не может быть никаких ограничений на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с другими странами", а агрессор"не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нидерланды и Дания, Норвегия и Швеция профинансировали первые два пакета по инициативе PURL. Каждый из них также стоит около 500 миллионов долларов.

Ранее генсек Альянса уже благодарил Трампа за разрешение поставки американского оружия в Украину за европейские деньги по схеме PURL. Это, по словам Рютте,"уже открыло шлюзы военных поставок".

