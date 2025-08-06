'Позволит Украине защититься': в США отчитались о первом миллиарде военной помощи по инициативе Трампа. Видео

Через механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Соединенные Штаты уже имеют контракты на более чем 1 миллиард долларов – вооружение, технику и военное оборудование на эту сумму профинансируют Надерланды, Дания, Норвегия и Швеция. Помощь будет направлена Украине для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

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Об этом на брифинге 5 августа сообщила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс. Она рассказала, что во вторник о присоединении к PURL объявили Дания, Норвегия и Швеция.

Их совместный вклад – около 500 миллионов долларов (265 миллионов от Швеции, 140 от Норвегии, 90 от Дании).

"Кроме того, Нидерланды вчера (в понедельник. – Ред.) объявили, что профинансируют первый пакет оружия и боеприпасов американского производства, включая ракеты Patriot, стоимостью более 500 миллионов долларов", – отметила Брюс.

Если конкретнее, то Нидерланды сообщали о закупке оружия у США на сумму 500 миллионов евро, то есть примерно 567 миллионов долларов.

После этого Брюс процитировала постоянного американского представителя в НАТО Кена Уитакера.

"Вместе эти поставки составляют более 1 миллиарда долларов современного американского оборудования, которое, как отметил посол Витакер, позволит Украине "защищать критически важную инфраструктуру и жизни гражданских в борьбе к заключению длительного прекращения огня", – указала представительница Государственного департамента.

Брюс похвалила механизм, реализованный в рамках договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

"Эти обязательства выполняют инициативу президента Трампа по содействию инвестициям в миллиарды долларов в оборонную промышленность США и создание рабочих мест для американцев, одновременно гарантируя, что Европа в конце концов сможет защищать себя в долгосрочной перспективе", – заявила она.

Что предшествовало

Новый механизм помощи Украине Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) будет работать на основе перечня вооружения и боеприпасов, сформированного по запросам Украины и утвержденного Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе.

Страны-члены Североатлантического альянса и партнеры смогут финансировать эти поставки через добровольные взносы.

Координацию и логистику помощи будет обеспечивать НАТО, используя уже имеющиеся механизмы. Ожидается, что пакеты помощи в рамках PURL наша страна будет получать на регулярной основе.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский 5 августа провел телефонный разговор с Марком Рютте. По словам украинского лидера, стороны обсуждали вопрос поставки оружия Украине, и это был "очень хороший разговор".

– Также Владимир Зеленский во вторник говорил с Дональдом Трампом. Он, по словам главы Украинского государства, "очень хорошо проинформирован" о российских ударах, их интенсификации, о ситуации на передовой в целом.

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