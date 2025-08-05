Норвегия, Швеция и Дания выделят почти $500 млн на поставки американского оружия Украине: что будет закуплено

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят более 486 млн долларов на поставку Украине американского оружия. О совместном финансировании новой инициативы НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) скандинавские страны объявили во вторник, 5 августа.

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Об этом говорится в заявлениях правительства Норвегии и НАТО. Отмечается, что координировать эту помощь будет НАТО.

Цель инициативы PURL заключается в обеспечении быстрого поступления в Украину американского оружия и оборудования, и усилении украинской ПВО, в частности дополнительными ракетами для системы Patriot.

"Это – важная инициатива НАТО и США. Она способствует быстрому получению украинцами жизненно важного военного оборудования для самозащиты и укрепляет сотрудничество между США и европейскими странами", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Норвегия сначала выделит на эту инициативу 1,5 млрд норвежских крон (около 145 млн долларов). А вместе со Швецией и Данией Норвегия профинансирует пакет общей стоимостью около 5 млрд норвежских крон (486 410 186 долларов).

В заявлении отметили, что Нидерланды уже профинансировали пакет помощи аналогичной стоимости, и в ближайший период в рамках PURL будет предоставлено еще несколько таких пакетов.

В эту помощь может входить ПВО, боеприпасы и другое важное оборудование. Из соображений безопасности точное содержимое каждого пакета не разглашается.

Каждый пакет помощи будет составлять ориентировочную стоимость в 500 млн долларов.

Ключевую координационную роль в формировании и реализации этих поставок будет играть верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"Этим летом мы стали свидетелями того, как Россия безжалостно продолжает свои незаконные атаки против Украины, вдоль линии фронта и против гражданских объектов в городах. Этим вкладом мы хотим способствовать быстрому доступу Украины к необходимому оборудованию, одновременно укрепляя сотрудничество НАТО по вопросам обороны Украины и обеспечивая мир на украинских условиях", – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил скандинавские страны и НАТО, а также лично премьера Швеции Ульфа Кристерссона, премьера Норвегии Йонаса Гару Стере, премьера Дании Метте Фредериксен и генсекретаря НАТО Марка Рютте за быстрые действия по военной помощи Украине.

"Это очень сильная инициатива, которая значительно увеличивает наш потенциал защиты жизни. Вчера 500 миллионов евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться. И это будет хорошим примером для других стран НАТО, чтобы усилить связи между Америкой и Европой в контексте безопасности и чтобы гарантировать защиту от российских ударов", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина ценит и большой вклад скандинавских партнеров в развитие совместных оборонных производств и в украинский ВПК.

"Такие шаги являются новой реальной основой для долгосрочной безопасности всей нашей Европы. Россия никогда не превратит Европу в континент войны, и именно благодаря нашим совместным усилиям сейчас гарантируем, что мир будет царить", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа Нидерланды объявили о передаче Украине пакета помощи. В него вошло оружие, закупленное у США, в частности комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

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